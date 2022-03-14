Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Moskova'dan flaş Çin hamlesi

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Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor.

Bölgeden çatışma ve bombardıman haberleri gelmeye devam ederken Rusya'nın özellikle yaptırımlar sonrası savaşı devam ettirecek kapasitesini kaybettiği iddia ediliyor.

İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Karen Pierce, Ukrayna'nın işgalinin Rusya için planlandığı gibi gitmediğini öne sürerek, Moskova'nın transatlantik birlik ve Ukrayna direnişiyle karşılandığını söyledi.

ABD'den ise oldukça dikkat çekici bir iddia geldi. ABD, Rusya'nın büyük kayıplar verdikten sonra Ukrayna'yı işgalinde Çin'den silah ve yardım istediğini öne sürdü.

ABD'li yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri teçhizat istemek için Çin'e dönmesinin hayli olası olduğu görüşünde.

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da Çin'in üst düzey diplomatı Yang Jiechi ile görüşecek olan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin'i, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş nedeniyle kapsamlı yaptırımlardan kaçmasına yardım edilmesinin sonuçları olacağı konusunda uyaracak.

05.30 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

04.45 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önce ABD Başkanı Joe Biden ile daha sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaparak Rusya'ya yeni yaptırımları ele aldı.

04.30 Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında duran Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ile alay ederek Ukrayna topraklarında bulunduğunu belirtti. Kadirov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girmek için beklediklerini duyurdu.

02.30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi’nin Rus roketleri ile vurulduğunu hatırlatarak, Ukrayna semalarının kapatılmaması durumunda, 20 kilometre ötedeki NATO ülkelerinin de vurulabileceğini belirtti. Zelenskiy, "Eğer semalarımızı (Ukrayna Hava Sahası) kapatmazsanız, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO topraklarına, NATO vatandaşlarının evlerine düşmesi an meselesidir" dedi.

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02.05 Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya’nın yakın zamanda Odessa’ya paraşütçü birliklerini indirmeyi planladığını duyurdu.

01.45 Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması İnstagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

23.50 Rusya’da düzenlenen savaş karşıtı protestolarda 850’den fazla kişi gözaltına alındı.

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23.45 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 140 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktararak, yardım konvoyunun Rus hava saldırısı nedeniyle Mariupol’e ulaşamadığını ifade etti.

23.30 Ukrayna’nın sahil kentlerinden Mıkolayiv’de Rus ordusunun vurduğu okul binasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.