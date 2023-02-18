Fenomen asçı Taha hayatını kaybetti

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Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Güveççi köyünde annesi, babası ve 11 kardeşiyle yaşayan Taha Duymaz (19), maddi imkânsızlıklar yüzünden ilkokulu bitirememiş, küçük yaştan itibaren çalışarak, dağdan ot toplayıp satarak ailesinin geçimini sağlamıştı. Taha Duymaz bundan 3 yıl önce köy evlerinin mutfağında ve bahçedeki fırında yaptığı yemek videolarıyla ünlenerek internet fenomeni oldu. Kazandığı parayla geçen yıl kulak ve burun estetiği yaptırdı. Instagram’daki takipçi sayısı 1.3 milyona ulaşmıştı. Yaşanan deprem felaketi Taha’nın da yaşadığı o köy evini yıktı. Diğer aile üyeleri enkazdan sağ kurtarılırken Taha ve iki kardeşine günlerdir ulaşılamıyordu. Kamuoyunda günlerce takipçilerinin sorduğu “Taha yaşıyor mu?” sorusu gündeme geldi. Hatay’dan dün acı haber geldi. Arama-kurtarma ekipleri Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ile Umut’un cenazelerine ulaştı.

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‘BELKİ BÜYÜMEYECEĞİM’

Taha’nın yaklaşık 2 ay önce Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda söylediği şu sözler yürekleri burktu: “Köyde doğduğum için estetik yaptırdığım hemen yayıldı. Babam da böyle konuşulsun istemez. Kulağımı yaptırdığımda da aynı şekilde izin almadan yaptırdım. Çünkü hayat benim yani bir gün ölüp gideceğim belki. Ne zaman öleceğim belli değil. Belki büyümeyeceğim belki 19, 20, 25 yaşımda öleceğim. Yaptırayım da mutlu mutlu gideyim.