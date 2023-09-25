Faul mü yaptın sen

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Varank’ın X hesabından, “Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!” notuyla paylaştığı video, BM toplantılarına katılmak üzere gittiği ABD’den dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

GENİŞ EKİP

Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanlığı’ndaki maçlarda Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan yer alıyor.

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FAUL VAR, FAUL

Maçlardan diyaloglar da videoda yer alıyor. Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan’ı “Haydi Ömer, yap sayını” diyerek motive ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkan Vekili Ömer Onan’a yapılan bir faul sonrası “Faul oldu, ver ver, faul var” derken Alpay Özalan da “Tereyağından kıl çeker gibi aldım” karşılığını veriyor. Başka bir görüntüde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya’ya “Hamza sen faul yaptın mı?” diye soruyor. Hamza Yerlikaya da “Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım” yanıtını veriyor.