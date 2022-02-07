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Fatma Girik'in ölümüyle ilgili yeni gelişme... Bir suç duyurusu daha!

#Fatma Girik#Suç Duyurusu#Gozel Yazyyeva

Usta oyuncu Fatma Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, Girik'in bakıcılığını yapan Türkmenistan uyruklu Gozal Yazyyeva hakkında koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Girik'in bakımına devam ettiği iddiasıyla avukatı Taşkın Kurt aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, ihmal olduğu iddiasıyla hastane yetkilileri ve yeğeni Ahu Turanlı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik, 24 Ocak'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Girik'in yeğeni Fatma Ahu Turanlı, avukatı aracılığıyla Girik'in Türkmenistan uyruklu bakıcısı Gozel Yazyyeva hakkında koronavirüs belirtileri gösterdiği halde Girik'in bakımına devam ettiği iddiasıyla, bakıcı hakkında "Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebeb olma" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Fatma Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva'nın bizzat kameralar karşısında Girik'in ölümünden sorumlu olabileceğini, hastalık şüphesi taşımasına rağmen kendisinin bakımını yapmaya devam ettiği anlatıldı. Dilekçede, Girik'in bakıcısı Gozel Yazyyeva'nın hastalık şüphesi bulundurduğu, işe gelmeden önce devlet hastanesinde ücretsiz olarak PCR testi yapma imkanı varken bunu yerine getirmeyerek gizlediği ve cenazenin defnedildiği son aşamaya kadar bir çok insanı riske attığı kaydedildi. Suç duyurusunda Gozel Yazyyeva hakkında, "Tedbirsizlikle ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebeb olma" suçundan cezalandırılması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Suç duyurusunun ardından İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Turanlı'nın avukatı Taşkın Kurt, "Malumunuz son dönemde Fatma Girik hakkında yapılan, özellikle ölümünden sonra yeğenine itham noktasında çok ciddi birtakım girişimler var. Bizler de bugün adli girişimleri yaptık. İddiaların odak noktasında malumunuz Fatma ablamızın son dönemde bakıcılığını yapan Gozel Yazyyeva isimli bir kadın. Bu şahıs özellikle bazı medya kuruluşlarına verdiği röportajlarda son derece ağlayarak, timsah gözyaşlarıyla birtakım ithamlarda bulunmuştur. Bu şahıs hakkında biz de suç duyurusunda bulunuyoruz. Çünkü malumunuz yaşanılan süreçte herkesin temel yükümlülüğü hasta olduğunu hissettiği anda öncelikle kendi testini yaptırmak, kendi tedbirlerini almaya çalışmaktır. Maalesef bu hanımefendi bu özeni göstermedi. Bununla yetinmeyip Fatma hanımın yoğun bakıma alınmasının ardından 21 Ocak'ta yaptırdığı testin pozitif çıkmasına rağmen bunu sadece o biliyormuş. Bizler çok yeni öğrendik. Testin pozitif çıkmasına rağmen 27 Ocak'ta Teşvikiye Camii'nde ve yanlış hatırlamıyorsam 28 Ocak'ta da Bodrum'da yapılan cenaze törenlerine katıldı. Taziye evinde bulundu" dedi.

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#Fatma Girik#Suç Duyurusu#Gozel Yazyyeva

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