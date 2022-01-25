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Fatma Girik mesajı: O sinemanın mavi bakan gözüdür

#Devlet Bahçeli#Fatma Girik#MHP
Fatma Girik mesajı: O sinemanın mavi bakan gözüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeşilçam’ın Türk sinemasının yüz akı olduğunu belirterek, “En güzel filmleri izledik. Oynadıkları karakterlerle bütünleşen sanatçılarımızı hiç unutmadık. Bunlardan birisi de Sayın Fatma Girik’tir. O sinemanın mavi bakan gözüdür” dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Fatma Girik için yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti:

“Sanatçı bir milletin ruh kökünü telif eden, saklı kalmış hissiyat ve özlemlerine tercüman olan edip, edep ve eser müellifidir. Sanat, sanat için değil de insan ve toplum için yapılırsa gerçek hüviyetiyle buluşacak, gelişmiş bir hürriyet ve hüsnüniyetle billurlaşacaktır. Esasen sanatçı bir adım önde olan, olması gereken, topluma rol modellik yapan örnek şahsiyettir. Sanatçı ayıran değil birleştiren, uzaklaştıran değil yakınlaştıran, kutuplaştıran değil kucaklayan, göz ile gönül arasında köprüler kurmayı başaran ortak ve simgesel değerdir.Yeşilçam, Türk sinemasının yüz akı, yüksek arkıdır. Düşüncesi ve siyasi eğilimi ne olursa olsun, milletimizin gönlünde taht kuran sanatçılarımız bizim gurur kaynağımızdır. Yeşilçam’ı bir nehire benzetirsek, on yıllar boyunca bu nehirde ıslanan, bu nehirden akan pek çok isim olmuştur. Bunlardan birisi de Sayın Fatma Girik’tir. O sinemanın mavi bakan gözüdür. Sayın Fatma Girik, 79 yıllık bir hayatı tamamlayarak ebediyete irtihal etmiş, geride çok sayıda anı, iz ve eser bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Dört yapraklı yoncadan birisi kopmuştur. Oynadığı roller ise geleceğe yazılmış bir mektup olarak miras kalmıştır.”

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#Devlet Bahçeli#Fatma Girik#MHP

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