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Fatih'te hırsız dehşeti! Evine girdiği genç öğretmeni boğazından yaraladı

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#İstanbul#Fatih#Hırsız
Fatihte hırsız dehşeti Evine girdiği genç öğretmeni boğazından yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 20:31

İstanbul Fatih’teki bir eve pencereye tırmanarak giren hırsız, cep telefonu ve bir miktar parayı çaldıktan sonra 29 yaşındaki kadın öğretmeni boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

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Olay, 29 Eylül günü İstanbul, Fatih, Aksaray Mahallesi’nde saat 05:00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 29 yaşındaki öğretmen Büşra Y., iki katlı binanın giriş katında yalnız yaşıyordu. Sabaha karşı şüpheli Fırat P., genç öğretmenin dairesinin penceresini açarak içeri girdi. Şüphelinin eve girdiğini anlayan genç öğretmen, uykusundan uyandı. Tezgahın üzerinde bulunan bıçağı alan şüpheli, genç öğretmeni yaraladı.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

Evde bulunan bir miktar parayı çalan şüpheli, genç kadının cep telefonunu alarak şifresini sordu. Kadın şifreyi söylemek istemeyince elindeki bıçağı boynuna dayadı. Cep telefonunun şifresini öğrenen şüpheli, kadını boğazından bıçakladı. Yaralanan kadın, apartman sakinlerine sesini duyurmaya çalışırken şüpheli şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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POLİS EKİPLERİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Yaşanan olayın ardından Fatih Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sokağın çevresindeki güvenlik kameraları tek tek izlenerek olayın yaşandığı evde incelemeler yapıldı. Polis ekipleri detaylı araştırmanın ardından şüphelinin kimliğini tespit etti.

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fırat P.’nin Fatih’teki bir internet kafede olduğu istihbaratını alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Fırat P.’nin daha önce birçok suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda cep telefonunu seyyar satıcıya sattığı öğrenildi. Ekipler, telefonu satan ve aracı olan bir kişileri de yakalayarak gözaltına aldı. Fatih Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Fırat P. adli makamlara sevk edildi.

“BOĞAZINI KESMİŞ, BAŞKA YERLERİNDEN DE YARALAMIŞ”

Yaşanan olayı anlatan mahalle esnafı, “Sabaha karşı olay olmuş. Orada öğretmen bir kızımız var. Evinde yatarken, o kişi bahçeden giriyor. Pencereyi kırıp içeri giriyor. O hanımefendi ile boğuşmaya giriyor. Öğretmen hanımefendiyi bıçaklıyor. Boğazını kesmiş, başka yerlerinden de yaralamış. O da arada mücadele ediyor, mücadele ettiği esnada kız kaçmak zorunda kalıyor. O esnada bağırmış, 'hırsız var' diye. Hanımefendi bağırınca pencereden kaçmış, gitmiş. Ondan sonra polisler geldi. Hanımefendi hastaneye götürüldü. Yapan kişi yakalanmış. Gereken cevabı ona verirler inşallah” dedi.

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