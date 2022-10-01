İlhak töreninden bir gün sonra flaş hamle! Ukrayna Lyman şehrini kuşattı...

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Rusya-Ukrayna savaşı 7. ayda devam ederken, ülkenin doğusundan çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Moskova'da düzenlenen bir törenle Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmen ilhak etti. Rusya'nın hamlesine tepkiler peş peşe gelirken ABD ve AB'den yaptırım kararları peş peşe geldi.



UKRAYNA KUŞATMAYI DUYURDU: 5 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ VAR



Dünyadaki tüm gözler bölgeye çevrilmişken bugün Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi. Luhansk Valisi Serhiy Hayday yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki Rus askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu.



Hayday, "1 Ekim 2022 itibariyle Lyman'da konuşlu Rus ordusu çekilme talebiyle komutalarına başvurdu, ancak bu reddedildi. Şu anda 5 binden fazla Rus askeri kuşatıldı" ifadelerini kullandı.



Luhansk Valisi Serhiy Hayday kuşatma haberini Rusya'nın ilhak töreninden bir gün sonra duyurdu.

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Rus birliklerin üç seçeneği olduğunu belirten Hayday, ya sızmaya çalışacaklarını ya teslim olacaklarını ya da öleceklerini belirtti. Hayday ayrıca Lyman'a mühimmat tedarik yollarının kesildiğini, şehirden çıkış yollarının da neredeyse tamamının tutulduğu aktardı.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise Twitter hesabından Ukraynalı askerlerin Lyman şehrinde Ukrayna bayrağını açtığı anların videosunu paylaştı. Videodaki askerlerin,dediği duyuluyor.Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman'ı ele geçirdikten sonra Lyman şehrini asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkeze dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.Lyman'da Ukrayna'nın yeniden kontrol sağlamasının, 24 Şubat'ta işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın" olacağı belirtiliyor. Ukrayna ordusunun Lyman'da kontrolü ele geçirirse bu durum Ukrayna'nın Donetsk bölgesinin kuzey kısmını tamamen temizlemesine ve komşu Luhansk bölgesine ilerlemesine izin verecek.

Donetsk bölgesinin Moskova yanlısı lideri Denis Pushilin dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'Lyman'dan gelen haberler rahatsız edici. Şu anda Lyman kısmen kuşatılmış durumda. Yakındaki iki köy tamamen kontrolümüz altında değil.' demişti.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Pushilin'in ardından bir açıklama da Kremlin'den gelmişti. Kremlin'in açıklamasında Rusya'nın ilhak etmeyi planladığı, ancak kuvvetlerinin henüz tam kontrol iddiasında bulunmadığı iki Ukrayna bölgesinin kesin sınırlarının netleştirmesi gerektiği belirtildi.