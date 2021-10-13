Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan 'vakfiye' Londra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçti, Interpol'e başvurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Londrada satışa çıkarılacak Türkiye harekete geçtiLondra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçti#Ankara
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Haaland bombası Real Madrid ve Barcelona derken... Sözleşmesindeki ilginç madde...Haaland bombası! Real Madrid ve Barcelona derken... Sözleşmesindeki ilginç madde...#Erling Haaland
Suriyeye yeni harekat olur mu Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladıSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı! #Mevlüt Çavuşoğlu
200 bin TLyi çöpe attı İnanamadılar: Oğlu fark etti200 bin TL'yi çöpe attı! İnanamadılar: Oğlu fark etti#Kazı Kazan
Yer Vuhan: Koronada en büyük gizem çözülüyorYer Vuhan: Koronada en büyük gizem çözülüyor!#Koronavirüs
Tüm zamanların rekoru kırıldı... 10 milyar doları aşacakTüm zamanların rekoru kırıldı... '10 milyar doları aşacak'#Konut
Ve söz Bülent Ersoyda Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biriVe söz Bülent Ersoy'da! 'Son derece ağzı bozuk, sürekli küfür eden biri'#Bülent Ersoy
Neye uğradıklarını şaşırdılar Taksiciden pes dedirten hareketNeye uğradıklarını şaşırdılar! Taksiciden 'pes' dedirten hareket#Gaziosmanpaşa
Gizemli hastalık bir ülkeye daha sıçradı... Doktorlar çaresiz kaldı'Gizemli hastalık' bir ülkeye daha sıçradı... Doktorlar çaresiz kaldı!#Havana Sendromu
Bilim insanları ayakta İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyorBilim insanları ayakta! İnsanlık tarihinin en büyüğü bize doğru geliyor#Bernardinelli-Bernstein Kuyruklu Yıldızı
Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah... 'Giydiğin bu cübbeyi hayatın boyunca alnının akıyla taşı inşallah...'#Elif Engin
Sonuca doktorlar bile inanamadı Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...Sonuca doktorlar bile inanamadı! Milyonlarca kişiyi kurtarabilir...#Kanser
Eski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştıEski kocayla baş başa: Nikah günü adını kendi kanıyla yazmıştı#Angelina Jolie
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan 'vakfiye' Londra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçti, Interpol'e başvurdu

#Ankara#İnterpol#Fatih Sultan Mehmet Han
Fatih Sultan Mehmet Hanın tuğrası bulunan vakfiye Londrada satışa çıkarılacak Türkiye harekete geçti, Interpole başvurdu

İngiltere'nin başkenti Londra'da müzayedede satışa çıkarılacak Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın vakfiyesinin, 1918-1920 yıllarında İngilizler'in İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, eserin Türkiye'ye iadesi için Interpol nezdinde çalışma başlattı.

Haberin Devamı

Balıkesir'de bulunan Zağanos Paşa Vakfı'nın kuruluş amacı ve kuruluş şartlarının yer aldığı Hicri 866 tarihli (1462) vakfiye, İngiltere’nin başkenti Londra'da 21 Ekim'de müzayedeye çıkacak. Fatih Sultan Mehmet Han'ın tuğrası bulunan vakfiye 'Besmele' ile başlıyor.

Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılan vakfiyede ayrıca vakıf kurucularının isimleri bulunuyor. Kırmızı dokuma ile kısmen güçlendirilen vakfiyenin son satırında da tarih yer aldı. 114 santim uzunluğunda ve 20,5 santim genişliğindeki eserin açılış fiyatının 80 bin paund (980 bin TL) olduğu belirtildi.

TÜRKİYE, INTERPOL'E BAŞVURDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğ Tescil Dairesi Başkanlığı ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı araştırmada, söz konusu vakfiyenin 1918-1920'li yıllarında İngilizlerin İstanbul'u işgali sırasında kaçırılan eserlerden olduğu değerlendirildi.

Fatih Sultan Mehmet Hanın tuğrası bulunan vakfiye Londrada satışa çıkarılacak Türkiye harekete geçti, Interpole başvurdu

Haberin Devamı

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Zağanos Paşa Vakfı'nın tüm yazışmalarının bulunduğu, sadece 'vakıf senedi' olarak da bilinen 'vakfiye'nin kayıp olduğu belirtildi. Yıllardır aranan vakfiyenin müzayedede satışa çıkarılacağının öğrenilmesi üzerine Türkiye'nin iade için girişimlere başladığı öğrenildi. Bu kapsamda Vakıflar Genel Müdürlüğü Tescil Dairesi ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanlıklarının Interpol'e eserin iadesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Osmanlı'nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında bu şekilde kaçırılmış, hibe edilmiş veya satılmış 22-23 eser bulunduğu, bu eserlerin tespit edilmesine ilişkin de çalışmaların sürdüğü, tespit edildikçe de iade edilmeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

İlgili Haberler:

Londra'da satışa çıkarılacak! Türkiye harekete geçtiMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuSuriye'ye yeni harekat olur mu? Bakan Çavuşoğlu canlı yayında açıkladı!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#İnterpol#Fatih Sultan Mehmet Han

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Son dakika... Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!

Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...

Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursunun örnek alınacak hikayesi

Milli Takım kariyerine golle başlayan Serdar Dursun'un örnek alınacak hikayesi

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı

2 milyonluk boşanma davasının gerekçesi... Uzaylı vakıf kocamı çaldı!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi