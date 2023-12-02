Fatih Terim ikinci kez bankayla karşı karşıya 11 yıl önce de davalık olmuş

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Dönemin gazetelerine yansıyan haberlere göre, 2010 yılında bir özel banka iç denetimi sırasında bazı hesaplarda usulsüzlük yapıldığı yönündeki kendi genel müdür yardımcılarının raporu üzerine, bazı çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Bu duyuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplam 29 personel hakkında soruşturma başlatıyor. Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 5 yeminli murakıbı söz konusu bankayla ilgili “usulsüz işlemler hakkında rapor” düzenlemeyle görevlendiriyor.

ORGANİZE VE MÜTEMADİYEN

BDDK raporuna göre, özel bankanın Levent şubesindeki Fatih Terim, Fulya Terim, Hıncal Uluç, Petek Dinçöz ve Can Tanrıyar gibi aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu bazı hesaplardan, “vadeli mevduatların vadesinden önce kapatılması, vadesi dolan mevduatların yenilenmeyerek vadesizde bırakılması, spot döviz alım-satım, vadeli döviz alım-satım, opsiyon işlemleri ve yasal dayanağı olmayan ücret/komisyon tahsili” gibi usulsüz işlemlerin ‘organize şekilde, mütemadiyen yapıldığı’ tespit ediliyor. Raporda, 2008-2010 yılları arasında yaşanan süreçte, işlemlerin büyük çoğunluğunun müşteri talimatı bulunmadan yapıldığı bazı talimatların ise imza taklidiyle ya da açıklama yapılmadan ‘belge eksiğiniz var denilerek imzalatıldığı’ yazıyor. BDDK raporu, 61 mudinin banka hesabından toplam 17 milyon 556 bin 382 dolar zarar olduğunu da açıklıyor. Gazetelere yansıyan haberlerde bankacıların bu usulsüz işlemleri “hedef tutturmak ve prim almak” için gerçekleştirdikleri yazıyor.

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1.8 MİLYON DOLAR ZARAR

Savcılığın da başlattığı soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan Terim çifti, Petek Dinçöz ve Can Tanrıyar gibi isimler yapılan usulsüz işlemlerden savcılık vasıtasıyla haberleri olduğunu ve şikâyetçi olduklarını belirtiyorlar. Açılan davada, banka genel müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürlerinin de aralarında bulunduğu tutuksuz 20 sanık hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘görevi kötüye kullanma’dan 12 yıldan 38 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor. Soruşturmaya göre, yapılan usulsüzlüklerden işinsanı Mustafa Saffet Ciğerli 8 milyon 760 bin dolar, Petek Dinçöz 10 bin 85 dolar, Fatih-Fulya Terim çifti 1 milyon 859 bin dolar, Can Tanrıyar ise 136 bin dolar zarara uğradı.