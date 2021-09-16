Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor Açıklama geldiİrem Sak ile Furkan Korkmaz aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!#İrem Sak
Ece Seçkin ve Çağrı Terlemezin muhteşem düğününde yaşananlar...Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in muhteşem düğününde yaşananlar...#Ece Seçkin
Şampiyonlar Ligindeki Beşiktaş - Dortmund maçında koşu mesafesi rekoruŞampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş - Dortmund maçında 'koşu mesafesi' rekoru#Beşiktaş
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund (Maçın özeti ve golleri)#Beşiktaş
Balya arkası kaçakBalya arkası kaçak#TIR
Rabianın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyorRabia'nın zaferi: ‘Konuşamaz’ dediler, 23 enstrüman çalıyor#Müzik
Son yapılandırma 6.2 milyar lira getirdi Ağustos bütçesi 40.8 milyar lira fazla verdiSon yapılandırma 6.2 milyar lira getirdi! Ağustos bütçesi 40.8 milyar lira fazla verdi#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Time dergisi seçti: Fatih Birol en etkili 100 kişiden biri olduTime dergisi seçti: Fatih Birol en etkili 100 kişiden biri oldu#Fatih Birol
‘Türk Armin’ sandıkta da gülecek mi‘Türk Armin’ sandıkta da gülecek mi?#Türk Armin
AB: Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğizAB: Türkiye ile çalışmayı sürdüreceğiz#Avrupa Birliği
HABERLERGündem Haberleri

Fatih Erbakan’dan yine bilimdışı açıklamalar

#Fatih Erbakan#Mrna#Koronavirüs Aşısı
Fatih Erbakan’dan yine bilimdışı açıklamalar

Koronavirüs aşısı hakkında “3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir” sözleri büyük tepki çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eleştirilere yanıt verirken yine benzer bilimdışı argümanlarını kullandı.

Haberin Devamı

Partisinin genel merkez binasındaki basın toplantısında bu kez yanına doktorları da alan Erbakan, aşının yeni varyantların çıkmasına sebep olacağını iddia ederken şunları söyledi: “mRna teknolojisi demek genler üzerine müdahale eden, etki eden teknoloji demektir. Bu bilimsel bir gerçektir. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla bir gen terapisi ya da bir gen değiştiricidir. Yani bu teknoloji tedavi edici olarak da kullanılabilir ancak gen yapısını değiştirip, mutasyonlara yol açmak; kuyruklu bebek, poslu bebek, 4 bacaklı, 3 kollu bebek doğurtulması için de kullanılabilecek bir silah ve teknolojidir.” Erbakan, fikirlerini her platformda açık bir şekilde tartışmaya hazır olduklarını söylerken “İsterse Sağlık Bakanımızın huzurunda, isterse Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, isterse televizyonda canlı yayında biz bu verilerimizle çıkalım” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Erbakan#Mrna#Koronavirüs Aşısı