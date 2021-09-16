Fatih Erbakan’dan yine bilimdışı açıklamalar

Haberin Devamı

Partisinin genel merkez binasındaki basın toplantısında bu kez yanına doktorları da alan Erbakan, aşının yeni varyantların çıkmasına sebep olacağını iddia ederken şunları söyledi: “mRna teknolojisi demek genler üzerine müdahale eden, etki eden teknoloji demektir. Bu bilimsel bir gerçektir. Yani bu aslında bir aşı değil, bilimsel adıyla bir gen terapisi ya da bir gen değiştiricidir. Yani bu teknoloji tedavi edici olarak da kullanılabilir ancak gen yapısını değiştirip, mutasyonlara yol açmak; kuyruklu bebek, poslu bebek, 4 bacaklı, 3 kollu bebek doğurtulması için de kullanılabilecek bir silah ve teknolojidir.” Erbakan, fikirlerini her platformda açık bir şekilde tartışmaya hazır olduklarını söylerken “İsterse Sağlık Bakanımızın huzurunda, isterse Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurunda, isterse televizyonda canlı yayında biz bu verilerimizle çıkalım” dedi.