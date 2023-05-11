Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Fatih Erbakan'dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Erbakan#Yeniden Refah Partisi#Muharrem İnce
Fatih Erbakandan Muharrem İnce yorumu: Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 21:27

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin "Bu kararın arkasında bir kumpas olduğu ortada. Bu kumpas siyasetini karanlık birtakım odakların dizayn etmeye çalışmasını tasvip edemeyiz, üzüntü duyuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında konuştu. Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin arkasında bir 'kumpas' olduğunu ifade etti.

'SANDIĞA GİDENLERİN HEPSİ SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA OY VERECEK'

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararını değerlendiren Erbakan, "Türk siyaseti daha önce de bu tür kumpaslara maruz kalmıştı. Sayın Meral Akşener hanım masadan kalkarsan dosyalarını açıklarız diye tehdit edilmişti. Hakkında usulsüzlükle ilgili bir dosya olduğu iddia edilmişti. Sayın Muharrem İnce diyor ki; bu kumpas kasetini en çok benim CHP'deki arkadaşlarım yayınlıyorlar. Sosyal medyada yayılması için uğraşıyorlar. Bunlar muhalefetteki partilerin içinde bulunduğu durumun sıkıntılı bir durum olduğunu gösteriyor. Çeteler, gizli para ilişkileri, siyasetin dışarıdan dizayn edilmeye çalışılması, şantajlar, kaset kumpasları. Muhalefetin bunlarla anılması kendileri için bir dezavantaj. Muharrem İnce'nin çekilmesiyle seçmenlerin önemli bir kısmı sandığa gitmeyecek. Gidenlerin hepsi de Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verecek diye düşünmüyorum. Bir kısmının başka adaya bir kısmının da Sayın Cumhurbaşkanımıza oy vereceğini tahmin ediyorum" dedi. 

Gözden KaçmasınSon dakika... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiSon dakika... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce adaylıktan çekildiHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınBakan Bozdağdan Muharrem İnce yorumu: Hedef sandığı manipüle etmekBakan Bozdağ'dan Muharrem İnce yorumu: Hedef sandığı manipüle etmekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Erbakan#Yeniden Refah Partisi#Muharrem İnce

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü