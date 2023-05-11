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Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce yorumu: Hedef sandığı manipüle etmek

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#Bekir Bozdağ#Şanlıurfa#Secim2023
Bakan Bozdağdan Muharrem İnce yorumu: Hedef sandığı manipüle etmek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 17:54

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, konuşmasında "Siyasilere bu tür kumpaslar kuruldu. Şimdi sayın ince ile ilgili böyle bir hadise ile karşıyayız. Adli yönü araştırılacaktır. Arkasında açık kaynaklardan da gözüküyor. Hedef sandığı pazar günü manipüle etmek, fesada uğratarak seçim sonuçlarını etkilemektir." dedi.

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Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

ADLİ BOYUTU ARAŞTIRILACAK

Bu kumpas hadiseleri geçmişte de oldu. Siyasilere bu tür kumpaslar kuruldu. Şimdi sayın ince ile ilgili böyle bir hadise ile karşıyayız. Adli boyutu araştırılacaktır. Arkasında açık kaynaklardan da gözüküyor. Hedef sandığı pazar günü manipüle etmek, fesada uğratarak seçim sonuçlarını etkilemektir. Kandil üzerinden FETÖ üzerinden tercihlere etki etmek istiyorlar. Gördüler ki Kılıçdaroğlu kaybediyor. İnce çektirilirse kazanabilme imkanı var diye düşünüyorlar. Bu millet terör örgütlerinin desteklediği birini başkan seçmez, iktidar yolunu açmaz. Bu milletin irfanı, fazileti, bu stratejileri çöpe atacaktır. Milletten gelen dalgayı gördüler. Bu yöntemle milletin işe el koymasına mani olamayacaklar. Başka ülkelerin terör örgütlerinin naralarına karşı vatandaş sokağa çıktı. Ben Kandil'in desteklediklerin yanında değilim diyor. Erdoğan'ın yanındayım diyor. Bunların hesabına milletimiz14 Mayıs'ta sandıkta cevabı verecektir.

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#Bekir Bozdağ#Şanlıurfa#Secim2023

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