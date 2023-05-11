Bakan Bozdağ'dan Muharrem İnce yorumu: Hedef sandığı manipüle etmek

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Bozdağ'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

ADLİ BOYUTU ARAŞTIRILACAK

Bu kumpas hadiseleri geçmişte de oldu. Siyasilere bu tür kumpaslar kuruldu. Şimdi sayın ince ile ilgili böyle bir hadise ile karşıyayız. Adli boyutu araştırılacaktır. Arkasında açık kaynaklardan da gözüküyor. Hedef sandığı pazar günü manipüle etmek, fesada uğratarak seçim sonuçlarını etkilemektir. Kandil üzerinden FETÖ üzerinden tercihlere etki etmek istiyorlar. Gördüler ki Kılıçdaroğlu kaybediyor. İnce çektirilirse kazanabilme imkanı var diye düşünüyorlar. Bu millet terör örgütlerinin desteklediği birini başkan seçmez, iktidar yolunu açmaz. Bu milletin irfanı, fazileti, bu stratejileri çöpe atacaktır. Milletten gelen dalgayı gördüler. Bu yöntemle milletin işe el koymasına mani olamayacaklar. Başka ülkelerin terör örgütlerinin naralarına karşı vatandaş sokağa çıktı. Ben Kandil'in desteklediklerin yanında değilim diyor. Erdoğan'ın yanındayım diyor. Bunların hesabına milletimiz14 Mayıs'ta sandıkta cevabı verecektir.