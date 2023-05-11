Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce yorumu: Adaylıktan çekilmesine üzüldüm

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Şu anda alandaki katılım 100 bin. Bay bay Kemal duysun. Yolların kenarları gümbür gümbürdü. Önceki pazar günü başkent millet bahçesinde ayrı bir destan yazdınız. Ankara'mız çok güçlü bir duruş sergiliyor.

MUHARREM İNCE YORUMU: YOLA DİĞERLERİ İLE DEVAM EDİYORUZ

Ankaralı kardeşlerimin bu kararlılığı bizim de çalışma şevkimizi artırıyor. 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim. Adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabii niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Biz yola diğerleri ile devam ediyoruz. Önemli olan milletimin vereceği karar.

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14 Mayıs, Kılıçdaroğlu'nun bay bay Kemal olacağı gündür. Vesayetçilerden, tefecilerden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir. Milletimiz size kendi kaderini teslim etmez.

PKK'lıların, FETÖ'cüleri cezaevinden salma sözüyle birilerine şirin görünebilirsin ama milletim bunu affetmez Kılıçdaroğlu. 51 Kürt kardeşlerimizin ölüm emrini veren Selo'yu kurtarmak için çabalıyorlar. Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar getirecekmiş. Neye göre, kim veriyor bu paraları. Şimdi bir de LGBT çıktı, İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin ama bu milletim bu ülkeyi sana emanet etmez. Güçlü aileler güçlü milleti oluşturur. Bu güçlü millet bu LGBT'cilerden değil, namusu güçlü olanlardan oluşur.

14 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi diyor muyuz?

MİLLETİMİZ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA KİMSEYİ GÖZÜMÜZ GÖRMEZ

Bizi havayı germekle suçluyorlar. Teröristler neler yapıyor bunu konuşmuyorlar. Milletimiz söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmez. Çirkinleşen taraf kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi FETÖ usulü kaset ile çirkinleşiyor, kimi dili ile çirkinleşiyor. Yürüttüğümüz her mücadeleyi, her kazanımı milletimiz ile gerçekleştirdik.

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Gençlerimiz nasıl bu kadar geniş hayal gücüne sahip oldular? sadece sosyal medya internet yeterli mi? Bizim gerçekleştirdiğimiz yatırım ve kalkınma hamlelerimiz bunu sağlıyor.

GENÇLERİ ARKA BAHÇEMİZ OLARAK GÖRMEDİK

76 üniversite vardı, bu üniversite sayısını 208'e çıkardık. Ankara'da 2 tane dev şehir hastanemiz var. Her ikisinin oda sayısı da 4 bin küsur. Bay bay Kemal'in hastanelerinden de memnun musunuz? O hastanelerde ölenler rehin kalıyordu. Senin gidecek yerin yok bay bay Kemal. Bakalım nasıl hesap vereceksin. Türkiye genelinde 850 bin kapasiteli yurtlar yaptık, gençlerimizi asla arka bahçemiz olarak görmedik. Gençlerimizin bizden aldığı bayrağı daha ileri taşıyacaklarından emin olduk. Kendilerine Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa etme teklifinde bulunuyoruz.

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Hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklıyoruz. Tüm isteklerinin başımızın üstünde yeri var. Tek bir şartımız var; ülkesine milletine değerlerine düşmanlık etmesin.

Nice tuzakları, engelleri aştık. Zaman zaman sorunlar yaşasak da hızla bu sorunları çözerek yükselişe devam ediyoruz. Yıllardır yaptığımız yatırımların sonuçlarını almaya başladık. Savunma sanayindeki projelerimiz katlanarak büyüyor.

Ankara'da altyapı adına mevcut belediye başkanı bir şey yaptı mı? Ne yapıldıysa Melih Bey döneminde yapıldı. Pazar günü bunlara bir ders verelim ardından da 2024'te yerel yönetimler dersini verelim.