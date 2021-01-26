Fareli evin esrarı

İstanbul’da yaşayan İranlı bir işinsanı Bahçeşehir’deki lüks bir siteden eşyalı bir daire kiraladı. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra daireye yerleşti. Önceki gün de mutfak alışverişi yaptı. Öğlen saatlerinde eve döndü. Aldığı erzakı buzdolabına yerleştirmek ve kendine de kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Aldıklarını dolaba yerleştirmeye başladı. Buzluğa yöneldiği anda poşetleri fark etti. Önce ne olduğunu anlayamadı. Dışarı çıkardığında ise poşetlerde gayet özenle yerleştirilmiş farelerin olduğunu anladı.

AFAD DA ALARMA GEÇTİ

Hemen belediyeye ve polise haber verdi. Fareler ‘kobay’ olarak bilinen türlere benziyordu. ‘Virüs’ veya kimyasal etki şüphesi ortaya çıktı. O yüzden AFAD, UMKE ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü durumdan haberdar edildi. Bu kurumlardan özel teçhizatlı ekipler geldi. Özel kıyafetler içindeki uzmanlar fareleri teslim aldı.

‘PİTON İÇİN OLABİLİR’

Polis soruşturma başlattı. Evin sahibi ilk ifadesinde evi daha önce kiralayan kişinin de yabancı uyruklu olduğunu, evde piton beslediğini, farelerin bu yılanı beslemek için saklanmış olabileceğini söyledi. İranlı işinsanı ise Hürriyet’e “Yeni kiralamıştık. Mutfak alışverişi yaptık. Aldığımız erzakı dolaba yerleştirmek için açtığımızda buzlukta bu farelerle karşılaştık. Ne olduğunu anlayamadık, çok şaşırdık. Hemen polise ve belediyeye haber verdik” dedi. Fareler laboratuvarda incelemeye alındı. Soruşturma devam ediyor.