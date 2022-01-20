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‘Fakirlik iğrençtir’ diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası

#ANTALYA#Manavgat#Öğretmen

Antalya'da bir sitede çalışan Halil Ayaz, site sakinlerinden ilkokul öğretmeni A. Ö. hakkında ‘hakaret ve mobbing uyguladığı’ gerekçesiyle dava açtı. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme A.Ö.'ye hakaret suçundan 3 ay ceza verirken, eylemini alenen gerçekleştirmesi nedeniyle 1/8 artırıma giderek 3 ay 15 gün hapis cezası verdi.

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Manavgat’ın Side Mahallesi’nde 2019 Aralık ayında bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Halil Ayaz, sitede oturan ilkokul öğretmeni A.Ö.’nün siteden taşınanlardan kalan eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermek üzere taşıdığı sırada yanına gelerek “Bunları burada niye tutuyorsunuz, kaldırın. Fakirlerle uğraşmayın” diyerek Halil Ayaz’ı aşağıladığı, daha sonra da otoparkta küçük kızıyla oynarken Halil Ayaz’a yönelik ‘fakir’ diyerek hakaretlerde bulunduğu Gerekçesiyle ilkokul öğretmenliği yapan A.Ö. hakkında savcılığa ‘hakaret’ ve ‘mobbing’ uygulamaktan suç duyurusunda bulundu.

Manavgat 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanık A.Ö.’yü 5 ay hapisle cezalandırırken sanığın cezası 6 bin lira paraya çevrildi.

“KIZI İÇİN DAVA AÇTI”

Mahkemenin kararının ardından Halil Ayaz, bu kez konuşma zorluğu çeken kızına karşı yapılan hakaretten dolayı A.Ö. hakkında dava açtı. Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Halil Ayaz, sanık A.Ö. ile tarafların avukatları ve tanıklar katıldı.

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A.Ö., Halil Ayaz’ın çocuğunun engelli olduğunu bilmediğini, mahkeme aşamasında öğrendiğini, Halil Ayaz’ın çalışmadan işe gelmeden para aldığını, birkaç site sakiniyle bu olayı ortaya çıkardığı için Halil Ayaz’ın kendisine husumet beslediğini, çocuğunun özel durumunu istismar ederek kendisinin cezalandırılmasını istediğini söyledi.

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Mahkeme, A.Ö.’yü hakaret suçundan 3 ay hapis cezası ile cezalandırırken, sanığın eylemi alenen gerçekleştirmesi nedeniyle cezasında 1/6 oranında artırım yaparak 3 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasının paraya çevrilmemesine karar verdi.

“BU ŞAHSIN ÖĞRETMENLİK YAPMAMASI GEREKİR"

Mahkemenin ardından açıklama yapan Halil Ayaz, adaletin yerini bulduğunu belirterek “Benim kendi adıma açtığım hakaret davası daha önce sonuçlanmış ve verilen 6 ay hapis cezası paraya çevrilmişti. Açtığımız 2. Dava bugün sona erdi. A.Ö.’yü 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme cezanın para cezasına çevrilmesine gerek olmadığına karar verdi. Milli Eğitim tarafından mahkemeye gönderilen yazıda şahsın kademe ilerlemesinin durdurulmasına dair disiplin cezası vermiş. Milli Eğitimin mahkemenin verdiği hapis cezasını da dikkate alarak yeni kararlar alacağına inanıyorum. Böyle bir kişinin öğretmen olarak çocuklarımıza verebileceği bir şey olmadığı gibi zarar vereceğine de inanıyorum” diye konuştu.

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