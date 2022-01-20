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Son dakika... Bakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi günü başlıyor

#Bakan Koca#TURKOVAC#Biontech

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

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Bakan Koca, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, Covid-19'a karşı aşılama çalışmalarındaki son duruma ilişkin soruya, "2 doz BioNTech aşısı üzerine 1 doz Turkovac aşısı çalışmasını başlatacağız. Hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. Pazartesi günü başlayacak çalışma. Etik kurul çalışmasını tamamladı, izin verdi. Çalışma ilk başta Ankara Şehir Hastanesi merkezli başlayacak. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak" dedi.

Son dakika... Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi günü başlıyor

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 412 bin 31 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 615 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi yaşamını yitirdi. Son verilere göre vakaların %8'ini 65 yaş ve üstünün oluşturduğunu belirten Bakan Koca, "Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." uyarısında bulundu.

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TURKOVAC AŞISI VARYANTLARA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın varyantlara karşı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış "Aşımız Alfa varyantında transgenik farelerde gerçekten etkin çıktı. İki gruba ayrıldı. Önce aşılama yapıldı, daha sonra Alfa varyantı verildi. Ve orada yüzde 100 transgenik farelerde Alfa varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkili olduğunu gösterdik" demişti.

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#Bakan Koca#TURKOVAC#Biontech

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