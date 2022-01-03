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Son dakika... Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? Bu veri ilk kez açıklandı...

#TURKOVAC#Koronavirüs#Varyant
Son dakika... Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi Bu veri ilk kez açıklandı...

Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ın varyantlara karşı etkinliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış "Aşımız Alfa varyantında transgenik farelerde gerçekten etkin çıktı. İki gruba ayrıldı. Önce aşılama yapıldı, daha sonra Alfa varyantı verildi. Ve orada yüzde 100 transgenik farelerde Alfa varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkili olduğunu gösterdik" dedi.

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Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'a acil kullanım izni çıktı, seri üretim de başladı. TRT Haber, aşının geliştirildiği Kayseri’deki laboratuvara gitti. Yerli aşının varyantlara etkisi üzerine yapılan çalışmaları Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış anlattı.

"AŞIMIZ ALFA VARYANTINA ETKİN ÇIKTI"

TURKOVAC aşısına vatandaşların ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çalış, "TURKOVAC aşımız ve dünyada kullanılan tüm aşılar, orijinal Wuhan suşuna karşı geliştirilmiş aşılar. Biz çeşitli varyantların gelişmesiyle birlikte ki dünyayı en çok etkilediği bilinen Alfa ve Delta varyantı oldu. Şimdi de Omicron varyantı ön plana geçmiş durumda. Biz Alfa varyantının tüm dünyada pik yapmasıyla birlikte Alfa varyantıyla ilgili bir çalışma yaptık. O zamanlarda acil kullanım onayımız yoktu ama aşımızın etkinliğini ortaya koymak için transgenik farelerde bir çalışma yaptık. Hatta Erciyes Üniversitesi olarak yurt dışından transgenik fare siparişi verdik TURKOVAC aşımız Alfa varyantına karşı etkili mi diye. Aşımız Alfa varyantında transgenik farelerde gerçekten etkin çıktı. İki gruba ayrıldı. Önce aşılama yapıldı, daha sonra Alfa varyantı verildi. Ve orada yüzde 100 transgenik farelerde Alfa varyantına karşı TURKOVAC aşımızın etkili olduğunu gösterdik" dedi.

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"DELTA'YA KARŞI ETKİLİ, OMİCRON İÇİN ÇALIŞMA BAŞLAYACAK"

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Aynı etkinin Delta varyantında da görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Çalış, "Transgenik fareler, TURKOVAC aşısı olup Delta varyantına maruz bıraktığımızda hiç hastalanmazken, TURKOVAC aşısı olmayan transgenik farelerin hepsi öldü. Bu da transgenik farelerde TURKOVAC aşısının yüzde 100 koruyucu olduğunu gösterdi" dedi.

Çalış, aynı etkinin Omicron varyantında da beklendiğini, çalışmaların başlayacağını söyledi.

"Bu insanlarda yüzde 100 koruyucu manasına gelmiyor ama transgebnik farelerde yüzde 100 koruyucu olması çok önemli.

OMİCRON İÇİN ÇALIŞMA BAŞLAYACAK

Aynı çalışmayı Omicron varyantına da yapacağız. Şu anda Omicron varyantına yakalanmış bir hastamızdan sürüntü almaya çalışıyoruz. Onu alıp izole ettikten sonra da bu çalışmayı yapacağız.

Delta varyantı üzerindeki sonuç olumlu, Omicron için çalışma başlayacak."

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