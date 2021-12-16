Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası: CHP'li Suat Özçağdaş hakkında 5 yıla kadar hapis istemi

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Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları Çağdaş Küçük, İsmail Emre Telci ve Aysemin Gülmez katıldı. Duruşmada Fahrettin Altun'u temsilen avukatları Berranur Yıldırım ve Rümeysa Bayram hazır bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay yerinde yapılan keşif, bilirkişi raporları, sanık beyanları ve dosyadaki mevcut diğer delilleri dikkate alarak sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 günü saat 12.50'de Fahrettin Altun'un bahçeli evini görüş alanına alarak fotoğraf çektiğini belirtti. Mütalaada sanığın çektiği fotoğrafı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi. Mütalaada sanık Suat Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Suat Özçağdaş ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

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Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Özçağdaş ve sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.