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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı! İşte 2022 asgari ücretin yeni zam oranı

#Asgari Ücret#Cumhurbaşkanı#Recep Tayyip Erdoğan

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, asgari ücretin yüzde 50.54 seviyesinde artırılarak 4 bin 253 TL olduğunu duyurdu. Erdoğan söz konusu artışın son 50 yıldaki en yüksek artış olduğunu ifade etti. Öte yandan asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.

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Son dakika haberi.. Son dönemin en önemli gündem maddesi olan asgari ücrette 2022 yılında uygulanacak tutar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapıldığını belirterek tutarın 2 bin 825 TL'den 4 bin 253 liraya çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

-İşçi ve işveren temsilcileri kıymetli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın aralık ayında çalışan ve işveren kesimleri ile belirlenmektedir.

Nasıl aralık başında başladıysak, önümüzdeki yıl da yine çalışmalarını sürdürecek ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı İşte 2022 asgari ücretin yeni zam oranı

ASGARİ ÜCRET 4 BİN 253 TL OLDU

Biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022'de asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 TL olarak uygulanacak. Çalışanın evli olması ve çocuk sayısına göre yükselmektedir.

Son 50 yılın en yüksek rakamı olan asgari ücret artışı yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmiştir.

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Yeni asgari ücretim çalışan işveren ülkemize hayırlı olsun. Çalışanlarımızı fiyat artışı karşısında edirmeme kararlılığını ortaya koyduk. Elbette çalışanlarımız fazlasını hak ediyor. Çalışan olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan çalışan olmaz.

Devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız 2 önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe çalışanlarımız hakettiği payı alacaktır. Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden spekülasyona girmemeli. Bunların istismarını yapmamalı.

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"SIKINTILARI AŞACAĞIZ"

Geçmişte dolar şuydu... Doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak olan yaklaşımlar çalışan ve işveren istismarından başka bir şey değidlir.

Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bu üğlkede dolarla mı çalıştırıyordunuz, avro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır. Biz türk liramızı yedirmeyeceğiz.

Bazı sıkıntılar var. Bunları aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önceliğimizi istihdam korumaya verdiğimizi tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde desteklerimizle sıkıntı yaşamadık.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammını açıkladı İşte 2022 asgari ücretin yeni zam oranı

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"FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA DA SON VERMEKTE KARARLIYIZ"

Döviz kurundaki dalgalanma ve fahiş fiyat artışlarına da son vermekte kararlıyız. Ülkemizin istihdam yatırım ihracat odaklı büyümesi için gereken adımları almaya sürdüreceğiz.

İstikrar ve güven iklimi için çok önemli mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik

Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz.

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"HEP BİRLİKTE FEDAKARLIK YAPACAK VE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Muhtemel azalışların önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak üretmek, ihracat yapmak için hiçbir engel bırakmamak için yolumuza devam ediyoruz.

Bu ülkenin geleceğini ne faiz, ne kur spekülatifleri ne yeminli iç dış Türkiye düşmanları belirleyebilir. Ülkemizin geleceğini, 84 milyon biz belirleyeceğiz. Yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte fedakarlık yapacak ve hedeflerimize ulaşacağız.

Dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Asgari ücreti bu anlayışla belirledik. İşveren üzerindeki yükünü bu anlayışla düşürdük. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

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BAKAN NEBATİ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE DEĞİL ÇOK ÇOK ÜSTÜNDE"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanan Bakan Nebati, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." dedi.

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"SENDİKALARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce söz alan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır." dedi.

Bakan Bilgin, "Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm asgari ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.

 

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