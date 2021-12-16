Son dakika... Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 14'de düşürdü.

Merkez Bankası "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir" açıklamasında bulundu.

ENFLASYON VURGUSU

Banka "Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:

Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlaması, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizlikleri artırmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

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Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir.

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Enflasyonda Kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmeleri etkili olmaktadır. Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir.

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TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır.

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Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir.

YILIN İK ÇEYREĞİNDE SABİT TUTABİLİR

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Şener şu ifadeleri kullandı:

Mesaj açık. Açıklanmadan konuşmuştuk. Karar metninden ne çıkacağı önemliydi. Merkez Bankası şunu kaldırmış durumda. Hala giderecek sınırlı alan var demedi.

Yılın ilk çeyreğinde takip edilecek demesi şu... Yılın ilk çeyreğinde sabit tutabilir.

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Faiz artışları mayıs ayında başlayacak hazirana da sarkabilir. Merkez Bankasının da yılın ilk üç ayını göstermesi de Fed'in de göz önüne alındığı görünüyor.

Turizmdeki artış devam edecek mi, politikanın etkileri takip edilecek. Faiz indirimi dışında farklı enstrümanlar var. Stopajlarla ilgili düzenlemeler mart ayına kadar uzatıldı.

Bunları da kullanacağı ima ediliyor. 3 ay kadar faiz indirimi gelmeyecek şeklinde görünüyor. Ne sonuçların geldiği ilk üç ayda takip edilecek. Enflasyona olumlu yansıyacaksa bu takip edilecek.

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Cari açık kapanacak beyanı var Merkez Bankasının bu düşük faizler olumlu sonuçlar getirirse 3 ay sonra kaldığı yerden düşüş devam edecek.

Biliyorsunuz yılda 12 kez toplanıyor. Toplantılar devam edecek. Söylemeye çalıştığımız şu sınırlı alanın bittiğini şu ana kadar yaptığı 500 baz puan indirimin sonuçları olumlu olursa devam edecek diyor aslında.

3 ay boyunca sabit tutulacak faiz kesinlikle anladığımız bu. 500 baz puan nasıl etkileyecek görelim. Seviye ne tarafa gidiyor iyi görmek lazım.

dünyadaki gelişmelere bakacak Merkez Bankası, kurdaki gelişmelere bakacak. İyileşmeler varsa 3 aylık süreci pas geçecek.

Üretim istihdam ihracat dediğimiz politikaya dikkat ederseniz 2022'de de cari dengenin oturacağını ve endişelerin kaldırılacağı ifade ediliyor. Enflasyon düzelecek ve kur da düzelecek diyor. Bekle gör dönemi olarak görüyorum.