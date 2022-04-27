Fabrika sahibini 'kimsesiz çocuklara yardım' diye 18 bin lira dolandırmış

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Kendisini 'Bartın belediye başkan yardımcısı' olarak tanıtan F.Y., Bartın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasının sahibini telefonla arayarak, 280 kimsesiz çocuğa kıyafet yardımı yaptıkları yalanını söyledi. Fabrikanın sahibi, verilen hesaba 18 bin 700 lira yatırdı ancak durumdan şüphelenerek bir süre sonra polise haber verdi.



Polis, telefon hattının yabancı uyrukluya ait olduğunu ve İstanbul’da yaşadığını tespit etti. İstanbul’da düzenlenen operasyonla ATM'den parayı çeken Suriyeli F.Y. yakalandı. F.Y.’nin evine yapılan baskında vatandaşı M.Ş.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.Y. ve M.Ş.H., adliyeye sevk edildi. F.Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, M.Ş.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.