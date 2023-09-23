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Eylül sonunda termometreler 38 dereceyi gösterdi! Adana'da sokaklar boş kaldı

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#Sıcaklık#Adana#Meteoroloji
Eylül sonunda termometreler 38 dereceyi gösterdi Adanada sokaklar boş kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 15:33

Türkiye’de birçok şehir sonbaharı yaşamaya başlarken Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Parklar ve caddeler boş kaldı.

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Türkiye’nin en sıcak illerinden olan Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ülkenin büyük bölümü sonbaharı yaşarken Eylül ayı sonlarında kentte hala bunaltıcı sıcaklık hakim. Kentte termometreler 38 dereceyi gösterince parklar ve caddeler boş kaldı.

Eylül sonunda termometreler 38 dereceyi gösterdi Adanada sokaklar boş kaldı



“ADANA SANA BİR SAATTE DÖRT MEVSİMİ YAŞATIR”

Adana sıcağını hissettiğini söyleyen Halil İlhan, “Diğer iller şu anda kışı yaşarken biz Adana sıcağını yaşıyoruz. Çukurova bölgesi, diğer illere göre mevsimi farklı şartlarda yaşanıyor. Adana sana bir saatte dört mevsimi yaşatır. Ekim ve kasım aylarında da emin olun ki bu sıcaklıkları tekrardan yaşayacağız” dedi.

“BİR YERE GİDENE KADAR SIRILSIKLAM OLUYORUZ”

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Ekim ayına gelindiği fakat sıcaklıkların hala devam ettiğini ifade eden Murat Yıldız, “Termometreler 38 dereceyi gösteriyor. Biz sıcaklıkların bitmesini düşünüyorduk. İleride havalar soğuyacak ama bu sıcaklık insanı yıpratıyor. Bir yere gidene kadar sırılsıklam oluyoruz. Termometreler 38 dereceyi gösteriyor ama hissedilen sıcaklık 40 dereceyi geçiyor. Umarım Adana’da sıcaklıklar normale döner” ifadelerini kullandı.

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#Sıcaklık#Adana#Meteoroloji

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