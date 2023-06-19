Evlatlarımız dönmeden asla

Haberin Devamı

2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuğundan ayrı olduğu için Babalar Günü’nün olmadığını belirterek, “Biz üzerine ateş düşen babalarız. 8 yıldır benim evladımdan haber yok. Evlatlarımız dönene kadar bize Babalar Günü yok” dedi. Siirt’in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü ise “Bize Babalar Günü yok. Evlatlarımız gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu. Siirt’te 2015 yılında lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin de “Bizim Babalar Günümüz yok. Bizim acımız var” dedi.