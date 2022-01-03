Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 854 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.



Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve 2013'te 15 yaşındayken kaçırılan Zübeyda Koç için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Fadime Koç, ablasına kavuşma konusunda umutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: