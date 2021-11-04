Evlat nöbetindeki bir aile daha çocuğuna kavuşuyor 

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 örgüt mensubundan birinin ailesinin Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren Görmez ailesi olduğunu açıklamasının ardından, anne Özlem ve baba Mehmet Görmez, Habur Sınır Kapısının bulunduğu Şırnakın Silopi ilçesine doğru yola çıktı. Oğulları Halil İbrahim için 13 Mart 2020den bu yana HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren çift, işlemlerinin tamamlanmasının ardından oğullarıyla buluşturulacak.

’BU ANI BEKLİYORDUM’

Baba Görmez, evlat nöbetine başladığı günden bu yana beklediği bir an olduğunu ifade ederek, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylunun paylaşımı sonrasında güvenlik güçleriyle Silopiye geldik. Çocuğumu bir an önce görmek istiyorum. Zaten evlat nöbetine başladığım andan itibaren bu anı bekliyordum. Temennim diğer ailelerin de benim gibi evlatlarına kavuşması" dedi.

’OĞLUMA KAVUŞACAĞIM GÜNÜN HAYALİYLE YAŞIYORDUM’

Haberin Devamı

Anne Özlem görmez ise gittiği günden beri evladının hasretini çektiğini belirterek, "Ona bir an önce sarılmak, öpmek istiyorum. Diğer annelerin de benim gibi evlatlarına sarılmasını diliyorum. Oğluma kavuşacağım günün hayaliyle yaşıyordum" diye konuştu.