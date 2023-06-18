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Evlat nöbetinde buruk Babalar Günü: Biz üzerine ateş düşen babalarız

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#DİYARBAKIR#Babalar Günü#Pazar
Evlat nöbetinde buruk Babalar Günü: Biz üzerine ateş düşen babalarız
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 11:32

DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren babalar, Babalar Günü’ne buruk girdi. 2015’te Diyarbakır’da 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "Burada 4 yıldır evlat nöbetini sürdürüyorum. Biz Babalar Günü olmayan, üzerine ateş düşen babalarız. 8 yıldır benim evladımı kaçırmışlar. Evlatlarımız dönene kadar bize Babalar Günü yok. Evlatlarımız gelene kadar buradayız” dedi.

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Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 360 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 1385’inci günde de sürüyor. Evlat nöbetinde bugüne kadar 42 aile çocuklarına kavuşurken, Babalar Günü'ne buruk giren evlat nöbetindeki babalar, çocuklarından haber bekliyor.

‘ÜZERİNE ATEŞ DÜŞEN BABALARIZ’

2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocuğundan ayrı olduğu için Babalar Günü'nün olmadığını belirterek, “Burada 4 yıldır evlat nöbetini sürdürüyorum. Biz Babalar Günü olmayan üzerine ateş düşen babalarız. 8 yıldır benim evladımı kaçırmışlar. Evlatlarımız dönene kadar bize Babalar Günü yok. Terör örgütü PKK bize Babalar Günü'nü zehir etmiş. Evlatlarımızdan ayrı olduğumuz için Babalar Günümüz yok. Evlatlarımız gelene kadar buradayız” dedi.

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‘BURUK BİR BABALAR GÜNÜ’

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, "Oğlumu 10 yıl önce HDP’liler dağa götürdü. Buruk bir Babalar Günü. Bize Babalar Günü yok. 10 yıldır ben çocuğumu görmemişim. Bu çok zor ve acı dolu bir durumdur. 4 yıldır burada nöbet tutuyoruz. Evlatlarımız gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız” diye konuştu.

Siirt'te 2015 yılında lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin de “Bizim Babalar Günü kutlaması yok. Bizim acımız var. Çocuğumu kaçırdılar” dedi. (DHA)

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#DİYARBAKIR#Babalar Günü#Pazar

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