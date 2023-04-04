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Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı

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#İzmir#Ev Sahibi#Kiracı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 10:11

İzmir'de ev sahibi S.F. (60), 1774 lira olan kirayı 11 lira eksik yatıran kiracısı E.T.'ye (35) dava açtı. Mahkeme, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi.

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Bornova ilçesi Erzene Mahallesi'ndeki bir binada 5 yıldır oturan E.T., 1774 lira olan kirasını 7 lira eksik yatırdı, 4 lirası ise banka komisyonu olarak kesildi.

Ev sahibi S.F., toplamda 11 lira eksik yatan kira için İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Evinin kirasını 11 lira eksik yatırınca tahliye kararı çıktı

Hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiğini belirtip, E.T.'nin evden tahliyesine hükmetti. E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

"5 KURUŞ İÇİN BİLE TAHLİYE EDİLEBİLİRSİNİZ"

Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit karara ilişkin, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz" dedi.

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#İzmir#Ev Sahibi#Kiracı

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