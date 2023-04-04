Ev sahibi yüzde 191 zam istiyordu, evi çürük çıktı! Kiracısına "Evden çıkma" diye yalvarmaya başladı

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Kiracı ve ev sahipleri arasındaki tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir yasal olmadığı halde kirayı illegal yöntemlerle artırmak isteyen ev sahibi, konutu çürük çıkınca kiracısına muhtaç kaldı.

2022 yılında Şubat ayında 2400 liraya oturulan konutun zam zamanı geldiğinde yasal olmadığı halde yüzde 191 zam ile 7000 lira kira talep eden ev sahibi kendi kurduğu tuzağa düştü. Mağdur olan ve yasal zammın üstünde kira ödemeyi teklif eden kiracı A.B. ile hamile eşi, ev sahibi Ş.R.Z.'ye yüzde 108 oranında zamlı olarak 5000 lira kira ödeyebileceklerini belirtti. Ancak ev sahibi Ş.R.Z bunu kabul etmeyip yasa dışı davranarak 7 bin lira istemeye devam etti.

Ev sahibi Ş.R.Z. istediği kirayı alamayınca hamile olan kiracıyı evden çıkartmaya zorladı. Ş.R.Z. "Eve ben taşınacağım, evi boşaltın" dedi ve sonrasında A.B.'nin üst katında oturan abisine "Ben kiracılarla muhatap olmam, beni pişman etmeyin" dedirterek tehdit etmeye başlattı.

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ŞANTAJ VE TEHDİT MESAJLARI ATTI

Kiraya yasa dışı yöntemlerle istediği artış yapılmayınca ev sahibi Ş.R.Z telefon ve SMS ile tehditler savurmaya devam etti.

DAVA AÇILDI

Kiracı A.B. ile ev sahibi Ş.R.Z. arasında dava konusu ortaya çıktı. Ş.R.Z açtığı davada kiranın yasa dışı şekilde artırılmasını talep etti ve mahkeme Temmuz 2023 tarihine ertelendi. Bu arada hakim, karar gününe kadar ev sahibi ve kiracının anlaşabileceğini de belirtti. Kiracı A.B. ev sahibi Ş.R.Z.'ye 6 bin lira kira ödemeyi de talep etti. Bu teklifi Ş.R.Z yine reddetti ve 7 bin lira istemeye devam etti.

KİRACIYI YILDIRMAK İÇİN SÜREKLİ EVE EMLAKÇI GETİRDİ

Kiracıların yasal haklarını kullanıp artış yapmaması nedeniyle kiracılarını yıldırmak isteyen Ş.R.Z. evi satışa çıkardığını iddia ederek emlakçılar aracılığıyla sürekli eve müşteri gönderip evi göstertmeye başladı.

DAVA SÜRERKEN BİNA ÇÜRÜK ÇIKTI

Kiracı A.B. ile ev sahibi Ş.R.Z. kira konusunda anlaşamadığı dava döneminde binaya denetlemeciler geldi ve binadan alınan örnekler neticesinde binaya çürük raporu verildi ve oturulamayacağı belirtildi.

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ÇÜRÜK ÇIKINCA EV SAHİBİ OTURMALARINI İSTEDİ

Konut çürük çıkınca Kiracı A.B. daha güvenli bir konuta taşınmak için kiralık daire arayışına girdi. Kısa sürede konut bulan A.B. ev sahibi Ş.R.Z'yi arayarak konutun çürük raporlu olduğunu, oturulamayacağını, bu nedenle boşaltacağını belirtti. Ev sahibi Ş.R.Z ise sözleşmelerinin Temmuz ayına kadar devam ettiğini ve konuttan çıkamayacaklarını, çıkarlarsa hem geriye dönük kira tespit davası açacağını hem de Temmuz'a kadar olan sürenin de ücretini talep edeceğini belirtti. Bina boşalmaya başlayınca gelirinden olacağını anlayan Ş.R.Z. "Çürük çıkmasa oturmaya devam edecektiniz değil mi? Çürük evde ben mi oturacağım" diyerek de kiracılarını can ve mal güvenliğini hiçe sayarak evden çıkmamaları konusunda ikna etmeye çalışmaya başladı.

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Ayrıca kiracının verdiği depozitoyu da iade etmekten imtina eden ev sahibi Ş.R.Z. depozitoyu iade etmemek için elinden geleni yapacağını da belirtti.

ÇÜRÜK RAPORLU BİNADA OTURAN KİRACILAR DİKKAT

Oturulan konuta çürük raporu verilirse kira kontrat dönemi sonuna kadar oturmak zorunda kalınmıyor. Hizmet alınan malın kusurlu çıkması nedeniyle kiracılık durumu sonlandırılıp, sözleşmenin sonuna kadar olan ödeme taahhütü sona erip depozitonun da kiracıya verilmesi gerekiyor.