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Evinin bahçesinde 10 köpek ölü bulunmuştu! Meral Tekin'in evine ikinci baskın

#ANKARA#Meral Tekin#Kedi
Evinin bahçesinde 10 köpek ölü bulunmuştu Meral Tekinin evine ikinci baskın

Ankara'da, bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak hakkında dava açılan Meral Tekin'in (55) evine, hayvanlara işkence yaptığı ve komşularının kedilerine el koyduğu iddiasıyla 2'nci kez baskın yapıldı. Tekin'in, el koyduğu bir kedi sahibine teslim edildi.

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Çankaya ilçesi Ön Cebeci Mahallesi Samur Sokak'ta, 6 Ağustos 2021'de Meral Tekin'in yaşadığı bina önündeki bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda, çöp torbaları içinde gömülmüş 11 köpek ölüsü bulundu. Tekin'in evinde yapılan aramada ise 7 yavru köpeğin uygunsuz koşullarda kafeslerin içinde tutulduğu görüldü. Gözaltına alınan Meral Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Meral Tekin hakkında '11 evcil hayvanı kasten öldürme' ve 'evcil hayvana zalimce muamelede bulunma' suçlarından 10,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tekin, dava sürecinde konutu terk etmeme şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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İKİNCİ BASKIN

Elektronik kelepçe takılan Meral Tekin'in, sokakta mahalleli tarafından bakılan kedileri toplayarak Mahmut Esat Bozkurt Caddesi’nde Cemil T. ile birlikte yaşadığı eve götürdüğü ve işkence yaptığı yönündeki ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 9'uncu Bölge Müdürlüğü ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisince ikinci kez baskın yapıldı. Kapıyı açan Meral Tekin ve arkadaşı Cemil T. ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Evde yapılan incelemede Meral Tekin'in el koyduğu belirlenen kedi alınarak sahibine teslim edildi. Evde başka hayvana ise rastlanmadı.

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'HAYVAN BAKMAKTAN MENEDİLMİŞTİ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Daha önce de komşularının şikayeti üzerine evine gitmiştik. Burada da aynı şikayet söz konusu. Mahallelinin üzerine basarak söylediği şey, sokaktaki kedileri alarak eve götürdüklerini, yıllardır o kedilere baktıklarını ve kedilerini istediklerini ifade ettiler. Bunun üzerine emniyet birimlerimiz ve DKMP’nin girişimi ile birlikte bir mahalle sakininin kedisini kendisine teslim etti. Tabii şu an içeride ne kadar kedi, köpek olduğunu bilmiyoruz. Olay savcılıkta olduğu için yine DKMP takibini yapıyor. Bundan önce yapılan işlemde hayvan bakmaktan menedilmişti, kendisinin itirazı ile ne yazık ki bu men olayı kaldırılmış" ifadesini kullandı. 

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#ANKARA#Meral Tekin#Kedi

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