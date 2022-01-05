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İsveç bir ilke imza attı! Rusya, Çin ve İran'a karşı dikkat çeken hamle

#İsveç#RUSYA#Çin
İsveç bir ilke imza attı Rusya, Çin ve İrana karşı dikkat çeken hamle

İsveç, Rusya, Çin ve İran'dan gelen propagandaya karşı 'Psikolojik Savunma Ajansı' kurdu. Yeni teşkilat, dezenformasyona karşı koymak ve olası operasyonlar karşısında nüfusun direncini artırmakla görevlendirildi.

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İsveç, bir ilke imza atarak ülkeyi dezenformasyon, propaganda ve psikolojik savaşa karşı savunacak yeni bir ajans kurdu. İsveç Psikolojik Savunma Ajansı'nın resmi açılışı, tam da Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Rusya'yı "İsveç ve Finlandiya'nın egemenliğine meydan okumakla" suçlayıp NATO'yı göreve çağırdığı gün geldi.

45 ÇALIŞANI VAR, SİLAHLI KUVVETLER VE HÜKÜMETLE BERABER ÇALIŞACAK

Ajansın 45 çalışanı ülkenin psikolojik savunmasını güçlendirmek için hem İsveç Silahlı Kuvvetleri hem de medya, üniversiteler ve merkezi hükümet gibi sivil toplum unsurlarıyla birlikte çalışacak.

İLK BÜYÜK GÖREV GENEL SEÇİMLER

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg, ajansın ilk büyük görevinin İsveç genel seçimlerini etki kampanyalarından korumak olacağını belirterek "2022'de ajansın çok önemli bir görevi var o da genel seçimlerle bağlantılı olarak İsveç'e yönelik yanlış bilgileri tespit etme ve ele alma yeteneğini güçlendirmek olacak." dedi.

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3 ÜLKE HEDEFTE: RUSYA ÇİN VE İRAN

Ajansın başına getirilen İsveç Savunma Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Henrik Landerholm, Rusya, Çin ve İran'ı İsveç'e karşı dezenformasyon kampanyaları düzenlediği bilinen üç ülke olarak adlandırdı ve bu kampanyaların amacının toplumu bölmek olduğunu sözlerine ekledi.

Landerholm verdiği bir röportajda, "Rusların ABD seçimleri öncesi yaptıkları kampanyanın sonuçlarını hepimiz gördük, bunların çoğu istikrarı bozmayı veya devlet kurumlarına olan güveni sarsmayı amaçlıyor" dedi.

TOPLUMUN YÜZDE 10'U SPUTNİK'İ TAKİP EDİYOR

Öte yandan İsveç Sivil Acil Durum Ajansı'nın yaptığı bir araştırma, İsveçlilerin yüzde 10'unun Rusya'nın uluslararası propaganda ajansı Sputnik News'i takip ettiğini ortaya koydu. 

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