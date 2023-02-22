'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 4 bin 191 bağış başvurusu

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli 7.7'lik ve 7.6'lık depremlerin ardından ortaya çıkan barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası başlatıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamında; evini 3 ay bedelsiz tahsis etme, evini indirimli bedelle 1 yıl kiraya verme ve depremzede ailelere kira yardımında bulunma şeklinde bağışta bulunulabiliyor. Kampanyaya bugün itibarıyla 4 bin 191 bağış başvurusu geldiği kaydedildi.