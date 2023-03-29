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Eve zarar veren kiracıya 3 yıl istendi

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#Kira#Bilirkişi#Dava
Eve zarar veren kiracıya 3 yıl istendi
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne açılan davaya göre, avukat Murat Cemal Dayıoğlu Zekeriyaköy’deki evini 2015 yılında Elif Çiğdem Ç.’ye kiraya verdi. İddiaya göre, Elif Çiğdem Ç. son 1.5 yıldır kirasını düzenli ödemeyince Dayıoğlu icra takibi başlattı ve tahliye kararı aldırdı.

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Kiracısı da 15 gün süre istedi ancak 2 ay sonra evi tahliye etti. Hakkında başlatılan icra takipleri ve tahliye kararına sinirlenen kiracı Elif Çiğdem Ç., eve 15 sokak köpeği doldurdu ve evden çıkarken de Dayıoğlu’na haber vermedi. Dayıoğlu eve gittiğinde çok kötü koktuğunu ve her tarafın köpek dışkısıyla dolu olduğunu gördüğünü iddia etti. 

ZARARIN BEDELİ 120 BİN LİRA

Dayıoğlu, şikâyet dilekçesinde “Bilirkişi evde 41 bin liralık hasar tespit etti. Evin yaşanır hale gelmesi için toplam 120 bin liralık bir gider çıkmıştır” diye konuştu. İfade veren şüpheli Elif Çiğdem Ç., “Dayıoğlu ev sahibi sıfatıyla sürekli beni rahatsız etmiş, komşularımı ve avukatımı arayarak manevi tacizde bulunmuştur” dedi. Savcılık Elif Çiğdem Ç. hakkında ‘mala zarar verme’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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#Kira#Bilirkişi#Dava

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