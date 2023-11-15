Eve dönen eserler ‘Kaçış Yok’ta

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UNESCO Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’ kapsamında, Türkiye’nin yurtdışından iadesini gerçekleştirdiği Anadolu menşeli kültür varlıkları ve yurtiçinde kurtarılıp restorasyonu tamamlanan eserler, Anadolu Medeniyetler Müzesi’ndeki ‘Kaçış Yok’ isimli sergide ziyaretçilere açıldı. Londra Heathrow Havalimanı’nda bir kişinin üzerinde bulunarak Türkiye’ye iadesi sağlanan Herakles heykeli, İskoçya’nın Edinburgh kentinde bulunan MÖ 4’üncü yüzyıla ait Batı Anadolu Medeniyetleri kökenli altın taç, Hırvatistan ve Macaristan’dan iadesi sağlanan çeşitli altın tabak, altın kaşık, sikke, süs eşyaları ve bronz aynanın bulunduğu eserler dahil toplamda 897 parçanın yer aldığı sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

BU YIL 3 BİNDEN FAZLA ESER

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Serginin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz iade çalışmalarını anlatırken, “Yalnızca 2023 yılı içerisinde 3 binden fazla kültür varlığımızı ülkemize kazandırdık” dedi.

BAKAN ERSOY: ÇİZGİ ROMANI DA YAPILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açıklamasında şöyle dedi: "Bugün 14 Kasım. 'Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'. UNESCO'nun farkındalığı artırmak üzere ilan ettiği bugün biz de Anadolu Medeniyetleri Müzemizde 'Kaçış Yok' sergisi düzenliyoruz. Titiz çalışmalar ile bulunan bir grup eserimiz bu sergide ilk kez vatandaşlarımızla buluşuyor. Çizgi roman meraklılarına da bir sürprizimiz var. Kültür varlıklarımızın iadesi için Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmaları heyecan dolu bir anlatımla okumak isteyenler için 'Artemis’in Yolculuğu' kitabımızı yayımladık.”