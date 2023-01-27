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Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu

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#Denizli#Pamukkale#Bebek
Evde yüzünde darp, vücudunda izmarit izleri olan bebek cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 00:19

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evde bebek cesedi bulundu. Vücudunda darp ve izmarit izleri olan bebeğin şüpheli ölümüyle ilgili evde saatlerce çalışma yapıldı.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşları küçük olan 2 çocuğun sesleri üzerine yapılan ihbar sonrası bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, müstakil evin içine girdiğinde bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri 1 yıl 9 aylık olan Murat Aslan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ölümün ardından bölgeye çok sayıda ekip yönlendirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde detaylı çalışma gerçekleştirirken, 2 çocuk koruma altına alındı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Ekipler uzun saatler boyunca evdeki her bir noktayı teker teker inceledi. Evden alınan örnekler incelenmek üzere götürülürken, bebeğin vücudunda darp ve izmarit izleri olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan; hayatını kaybeden bebeğin babasının cezaevinde olduğunun öğrenildiği olayda, kendisinden haber alınmayan anneye ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. O anları korkulu gözlerle izleyen komşular ise eve girip çıkanın belli olmadığını ve çocuklara sahip çıkılmadığını iddia etti. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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#Denizli#Pamukkale#Bebek

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