MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbullular sahillere akın etti! Polis bu anonsla uyarmaya başladı
GeriGündem 'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbullular sahillere akın etti! Polis bu anonsla uyarmaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 22.03.2020 - 12:24,Son Güncelleme:/

'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbullular sahillere akın etti! Polis bu anonsla uyarmaya başladı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbullular sahillere akın etti! Polis bu anonsla uyarmaya başladı
Abone Olgoogle-news

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Corona Virüs salgınına karşı ‘evde kalın’ çağrılarına uymayarak sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın eden vatandaşları zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde anonsla uyarmaya başladı.

Bazı vatandaşlar "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşların sokağa çıkmayı sürdürmeleri büyük tepkilere neden oldu.

Dünden beri yükselen tepkilere aldırış etmeden sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın eden vatandaşlar polis tarafından uyarılmaya başlandı.

Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu alanlara giderek,”Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım” anonsları yapıldı.

Polis anonsla uyarmaya başladı
daha fazla video için
Evde Kal çağrılarına rağmen İstanbulda sahillere akın bugün de sürüyor
'Evde Kal' çağrılarına rağmen İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
Galata Köprüsündeki olta balıkçılarını Corona Virüs bile durduramadı
Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçılarını Corona Virüs bile durduramadı
False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle