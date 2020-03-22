'Evde Kal' çağrısına rağmen İstanbullular sahillere akın etti! Polis bu anonsla uyarmaya başladı

Bazı vatandaşlar "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşların sokağa çıkmayı sürdürmeleri büyük tepkilere neden oldu.

Dünden beri yükselen tepkilere aldırış etmeden sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın eden vatandaşlar polis tarafından uyarılmaya başlandı.

Polis ekipleri vatandaşların yoğun olduğu alanlara giderek,”Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım” anonsları yapıldı.