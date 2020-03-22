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Ersan SAN-Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçılarını Corona Virüs bile durduramadı

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Galata Köprüsü'ndeki olta balıkçılarını Corona Virüs bile durduramadı
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Corona Virüs tedbirleri kapsamında "evde kalın" uyarılarının ardından bile bazı balıkçıları Galata Köprüsü'nde balık tutmaya devam etti. Köprüdeki son durum havadan görüntülendi.

Corona Virüs nedeniyle yetkililerin aldığı önlemler her geçen gün sıklaşıyor. İstanbul'un en yoğun cadde ve meydanlarında az sayıda insan görülürken, Galata Köprüsü'nde ise yoğunluk devam etti.

Yetkililerin "evde kalın" uyarılarına kulak asmayan bazı balıkçılar köprüye gelerek balık tutmaya devam etti. Eminönü meydanı ve köprü havadan görüntülenirken, sabah saatlerinde meydanda çok az sayıda insan olduğu görüldü.

Galata Köprüsündeki olta balıkçılarını Corona Virüs bile durduramadı

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