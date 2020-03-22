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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

'Evde Kal' çağrılarına rağmen İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor

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'Evde Kal' çağrılarına rağmen İstanbul'da sahillere akın bugün de sürüyor
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Corona Virüse karşı her alanda tedbirler alınmaya devam ederken, vatandaşlara da mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunuldu. Vatandaşların bir kısmı "Evde kalın" uyarılarını dikkate alarak evlerinden dışarı çıkmazken, bazı vatandaşlar ise sokağa çıkmayı sürdürüyor.

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  • Evde Kal çağrılarına rağmen İstanbulda sahillere akın bugün de sürüyor
  • Evde Kal çağrılarına rağmen İstanbulda sahillere akın bugün de sürüyor
  • Evde Kal çağrılarına rağmen İstanbulda sahillere akın bugün de sürüyor
  • Evde Kal çağrılarına rağmen İstanbulda sahillere akın bugün de sürüyor
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Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de Corona Virüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın ettiler. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.

Evde kalmaktan sıkıldığı için Boğaz'da balık tutmaya geldiğini söyleyen Kadir Kandemir, "Erken saatte balık tutmaya geldik. 'Biraz balık tutup, evin balkonunda mangal yakalım' dedik. 1 metre mesafesine dikkat ediyoruz. Yakın temas kurmuyoruz. Oltacılara bakın, aralarında birer metre mesafe var. Ben kalabalıkta durmuyorum. Ben de boş kenardayım. Elimden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum'' dedi.

Olta balıkçıları korona virüse rağmen Tarihi Galata Köprüsü’nde
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Evde Kal çağrılarına rağmen İstanbulda sahillere akın bugün de sürüyor

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