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Evde eğitim gören depremzede öğrenciye Bakan Tekin'den karne

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#Yusuf Tekin#MEB#Hasan Buğra Genç
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 16:22

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da sağlık sorunları nedeniyle evde eğitim gören Hataylı depremzede öğrencinin evine giderek, karnesini verdi.

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Bakan Tekin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde evde eğitim gören Çankaya Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Hataylı depremzede Hasan Buğra Genç'i evinde ziyaret etti. Bakan Tekin, Hatay'daki depremde babasını ve iki kardeşini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya gelen ve deprem etkisiyle yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle evde eğitim gören Genç'e karnesini ve takdir belgesini verdi. Tekin, Genç'in yaşadığı felakete rağmen takdir belgesi almaya hak kazandığını belirterek, başarısından dolayı tebrik etti.

Evde eğitim gören depremzede öğrenciye Bakan Tekinden karne

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#Yusuf Tekin#MEB#Hasan Buğra Genç

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