Evde eğitim gören depremzede öğrenciye Bakan Tekin'den karne

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Bakan Tekin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde evde eğitim gören Çankaya Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Hataylı depremzede Hasan Buğra Genç'i evinde ziyaret etti. Bakan Tekin, Hatay'daki depremde babasını ve iki kardeşini kaybettikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya gelen ve deprem etkisiyle yaşadığı sağlık problemleri sebebiyle evde eğitim gören Genç'e karnesini ve takdir belgesini verdi. Tekin, Genç'in yaşadığı felakete rağmen takdir belgesi almaya hak kazandığını belirterek, başarısından dolayı tebrik etti.