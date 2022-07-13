‘Ev kadınlarını örgütleyin’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları’nın 85 bininci yeni üyesi Tekirdağlı ev kadını Dilek Doğan’ı kabul etti. Doğan’ı partisinin kadın kolları yöneticileriyle birlikte makamında ağırlayıp rozetini takan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Oyumuzun düşük olduğu yerlere odaklanın. Üye sayımız arttıkça, oy oranımız da aynı doğrultuda artacaktır. Bunun için de kadınları örgütlemek çok önemli. Hayatı ilmek ilmek ören kadınlar, hanedeki bireyleri ve komşularını da üye yapıyor. Bu konuyu çok önemsiyorum. En önemli göreviniz ev kadınlarını örgütlemek.”

KADINLAR DEĞİŞTİRECEK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da “81 ilde YaşamHak otobüsümüzle yürüttüğümüz çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Çalmadığımız kapı kalmayana kadar Aile Destekleri Sigortası’nı anlatmaya devam edeceğiz. Tencerede et mi kaynar, dert mi kaynar en iyi kadınlar biliyor. Daha önce hep AK Parti’ye oy vermiş olan kadınlar bu sefer iktidara öfkeli, gidip konuştukça güvenlerini kazanıyoruz. İktidarı kadınlar değiştirecek” dedi.

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SEMPATİM VARDI

Yeni kadın üye Doğan da emekli olup hasta annesine baktığını söyleyerek, şöyle konuştu: “İki yıldır ilk defa yaşadığım ilçe olan Kapaklı’nın dışına çıktım. Partiye her zaman bir sempatim vardı, oy verirdim. İlçemizde yürütülen örgütlenme faaliyetlerinden etkilendim. Parti üyesi olmaktan korkmamam gerektiğine ikna oldum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan hep birlikte çıkacağımıza olan inancımla parti üyesi oldum.”

85 bininci kadın üye Dilek Doğan (sağdan üçüncü) ve Kadın Kolları’yla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçim zaferinin ev kadınlarından geçtiğini söyledi.