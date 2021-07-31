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Gündem
Ahmet YEŞİLMEN//DHA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 22:19 | Son Güncelleme:

Et restoranında yangın paniği

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Et restoranında yangın paniği

Başakşehir'deki bir et restoranında müşteriler içerideyken çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak kısmındaki ocakta çıkan yangın nedeniyle restoranın içi dumanla doldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiye ekipleri müşteri ve çalışanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Et restoranında yangın paniği

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında müşteri ve çalışanlardan toplam 11 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, 10 kişiye olay yerinde müdahale edildi.
Et restoranında yangın paniği


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