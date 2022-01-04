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Eskişehir'de korkunç olay! Eşini sırtından 2 kez bıçakladı

#Eskişehir#Kadına Şiddet#Bıçaklı Saldırı

Eskişehir’de Ali Y. (33), eşi Ülviye Y.’yi (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Ali Y., evde bıçakla yakalanırken, eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak üzerindeki apartmanın 2’nci katındaki evde oturan Ali ve Ülviye Y. çifti, bilinmeyen nedenle tartıştı. Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Y. ise polis ekiplerince evde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞULARDAN TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Ali Y.'ye, polis aracına bindirildiği sırada çiftin komşuları tepki gösterdi. Bir komşunun “Keşke kendini bıçaklasaydın, sana yazıklar olsun. 4 çocuğu var o kadının. Senin gibi komşu olmaz olsun” dediği duyuldu.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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