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Fransa'da yeni koronavirüs varyantı bulundu! 46 mutasyona sahip...

#Koronavirüs#Kovid-19#Yeni Varyant
Fransada yeni koronavirüs varyantı bulundu 46 mutasyona sahip...

Dünya Güney Afrika'da keşfedilen ve hızlı bir şekilde yayılan Omicron varyantı ile mücadele ederken Fransa'dan korkutan bir haber geldi. Fransa’da Medrxiv’de yayınlanan ve henüz hakem onayı almamış makalede Covid-19’un 46 mutasyona sahip varyantının ortaya çıktığı ifade edildi.

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IHU Mediterranean Infection Enstitüsü tarafından yayınlanan makalede, ülkenin güneyinde aynı bölgede yaşayan, Kamerun’dan dönen 12 hastanın PCR testlerinin incelendiği belirtildi.

46 FARKLI MUTASYONA SAHİP

Yapılan analizlerle elde edilen sonuçlarda, tespit edilen varyantın 46 farklı mutasyona sahip olduğu açıklandı. Hastaların, Alpes-de-Haute-Provence ilindeki Forcalquier kasabasından oldukları belirtildi.

IHU OLARAK ADLANDIRILIYOR

Makalede, “Mevcut genomların mutasyon modeli, önceki tanımımıza dayanarak “IHU” olarak adlandırdığımız yeni bir varyantı gösteriyor” denildi.

“VARYANT MUHTEMELEN KAMERUN KÖKENLİ”

Varyantların aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski ve buna bağlı endişe oluşturduğunun altı çizilen makalede, “Covid-19 varyantları, özellikle aşı kaynaklı bağışıklıktan kaçma riski açısından önemli bir virolojik, epidemiyolojik ve klinik endişe haline geldi. Burada, muhtemelen Kamerun kökenli yeni bir varyantın güneydoğu Fransa'da ortaya çıkışını ifade ediyoruz” denildi.

BİRÇOK ÜLKEDE OMİCRON BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ

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Koronavirüsün Omicron varyantı, ABD'de ilk vakanın görülmesinin üzerinden bir ay geçmeden ülkede baskın varyant haline gelmişti. Geçtiğimiz haftalarda Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden de benzer haberler geldi.

Fransa'da bulunan yeni varyantla ilgili araştırmalar sürerken son keşfin salgının sürecini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

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#Koronavirüs#Kovid-19#Yeni Varyant

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