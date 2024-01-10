×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#ESKİŞEHİR#Kar#Meteoroloji
Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 09:55

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Eskişehir'de etkili olan kar yağışı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Haberin Devamı

Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 dereceye düşerken, gece yarısından sonra etkili olan mevsimin ilk kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışının ardından Karayolları ekipleri, Eskişehir-Ankara ve Bursa kara yollarında, Büyükşehir Belediyesi ise kent merkezi ile kırsal mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı da beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 1 derece olurken, kar yerini güneşli havaya bırakacak.

Haberin Devamı

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Eskişehir kar yağışı ile beyaza büründü

Haberle ilgili daha fazlası:
#ESKİŞEHİR#Kar#Meteoroloji

BAKMADAN GEÇME!