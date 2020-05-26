MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEski Rus miletvekilinin kızı Ankara'da yakalandı! 'Ceviz' ve evlilik vaadiyle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık
GeriGündem Eski Rus miletvekilinin kızı Ankara'da yakalandı! 'Ceviz' ve evlilik vaadiyle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA - İHA
Haber Giriş: 26.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Eski Rus miletvekilinin kızı Ankara'da yakalandı! 'Ceviz' ve evlilik vaadiyle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Azerbaycan'dan 8 yıl önce Türkiye'ye gelerek "evlilik veya ticaret" vaadiyle 1 milyon liraya yakın dolandırıcılık yapan kadın Ankara'da yakalandı. Azerbaycan uyruklu Halide M'nin 3 yabancı dil bildiği, annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, Azerbaycan'da aranan Halide M'nin sekiz yıl önce Türkiye'ye gelerek birçok kişiyi dolandırdığını tespit etti.

Eski Rus miletvekilinin kızı Ankarada yakalandı Ceviz ve evlilik vaadiyle 1 milyon TLlik dolandırıcılık

Rusya'daki iyi bir üniversiteden mezun olan Azerbaycan uyruklu Halide M'nin 3 yabancı dil bildiği, annesinin geçmiş yıllarda milletvekilliği yaptığı belirlendi.

Halide M'nin, üyesi olduğu Azeriler Dayanışma Derneği'ni kullanarak iletişime geçtiği mağdurları "evlilik ve ticaret yapmak" vaadiyle dolandırdığı tespit edildi.

Eski Rus miletvekilinin kızı Ankarada yakalandı Ceviz ve evlilik vaadiyle 1 milyon TLlik dolandırıcılık

UKRAYNA VE RUSYA'DAN GÜMRÜKSÜZ UCUZ CEVİZ GETİRECEĞİNİ VADETMİŞ

Dolandırdığı mağdurlarına kendisini Azerbeycan'da üst düzey bürokrat olarak tanıtan Halide M'nin Ukrayna ve Rusya'dan gümrüksüz ucuz ceviz getireceğini söylediği ve güvenlerini kazanmak için onlara evlilik vadettiği öğrenildi.

Tuzağına çektiği mağdurları yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı ve paralarını aldıktan sonra izini kaybettirdiği belirlenen Halide M'nin 8 yıl içerisinde sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Halide M'nin evine temizliğe giden kadını belirleyerek takibe aldı.

Temizlik işçisinin, şüphelinin evini temizlemeye gitmesinin ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, Halide M'yi yakaladı.

Eski Rus miletvekilinin kızı Ankarada yakalandı Ceviz ve evlilik vaadiyle 1 milyon TLlik dolandırıcılık

İTİRAF ETTİ

Zanlı Halide M. mağdur ettiği vatandaşın kız kardeşi ile görüştüğü anlar cep telefonu kamerasına gizlice yansıdı. Halide M., suçunu itiraf ettiği görüntüde dolandırdığı kişinin kendisi hakkında yaptığı iyilikleri unutmayacağını ve neden ona yanlış yaptığını anlattı. Zanlı emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle