Eski milli futbolcu Salih Aydoğan'ın ölümünde acı tesadüf

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Orduspor'da antrenörlük ve kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Salih Aydoğan’ın İstanbul’da yaşayan oğlu Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Murat Aydoğan, Ordu’da toprağa verildi.
Oğlunun ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yapan Salih Aydoğan, bugün öğle saatlerinde aniden evinin önünde fenalaştı. Yere yığılan Salih Aydoğan'ı gören çevredekiler, durumu 122 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Oğluyla aynı kaderi yaşan Salih Aydoğan’ın ölümü, kentte üzüntüye neden oldu. Salih Aydoğan, yarın düzenlenecek törenle, oğlunun yanında toprağa verilecek.