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Eski milli futbolcu Salih Aydoğan'ın ölümünde acı tesadüf

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#Ordu#Spor#Milli Sporcu
Eski milli futbolcu Salih Aydoğanın ölümünde acı tesadüf
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 16:50

Ordu’da eski milli futbolcu Salih Aydoğan (69), geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oğlu Murat Aydoğan’ın (38), 2’nci ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yaparken fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, kurtarılamadı.

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Orduspor'da antrenörlük ve kaptanlık da yapan eski milli futbolcu Salih Aydoğan’ın İstanbul’da yaşayan oğlu Murat Aydoğan, 25 Ağustos 2020 günü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Murat Aydoğan, Ordu’da toprağa verildi.

Oğlunun ölüm yıl dönümünde mevlit hazırlıkları yapan Salih Aydoğan, bugün öğle saatlerinde aniden evinin önünde fenalaştı. Yere yığılan Salih Aydoğan'ı gören çevredekiler, durumu 122 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eski milli futbolcu Salih Aydoğanın ölümünde acı tesadüf

Fotoğrafta ayakta soldan üçüncü...

İhbarla adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Aydoğan hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Eski milli futbolcu Salih Aydoğanın ölümünde acı tesadüf

Fotoğrafta ayakta sağdan birinci...

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Oğluyla aynı kaderi yaşan Salih Aydoğan’ın ölümü, kentte üzüntüye neden oldu. Salih Aydoğan, yarın düzenlenecek törenle, oğlunun yanında toprağa verilecek.

Eski milli futbolcu Salih Aydoğanın ölümünde acı tesadüf

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#Ordu#Spor#Milli Sporcu

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