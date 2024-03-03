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Eski CHP'li Aytuğ Atıcı'dan DEM Parti sözleri: Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık

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#Aytuğ Atıcı#CHP#DEM Parti
Eski CHPli Aytuğ Atıcıdan DEM Parti sözleri: Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 09:29

CHP Genel Başkanı Özgür Özel DEM Parti ile belirli yerlerde kent uzlaşısı sağlandığını söylemişti. Yerel seçime günler kala ittifak tartışmaları devam ederken eski CHP'li Aytuğ Atıcı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Aytuğ Atıcı, partisinin DEM Parti ile açık açık ittifak yaptığını söyledi. Atıcı, "Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık" dedi.

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31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sayılı günler kaldı. CHP-DEM Parti'ye yönelik 'ittifak' tartışmaları devam ederken eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı, KRT TV canlı yayınında siyaset gündemine dair önemli mesajlar verdi.

"Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık" diyen Atıcı, şu ifadeleri kullandı.

"Bunun daha ötesi yok. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Cumhur İttifakı'nın yaptığı gibi bir ittifak yoktur ancak Esenyurt'ta, Mersin Akdeniz'de yaşanan bir iş birliğidir. Kent uzlaşısı adı altında bir iş birliğidir. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, bu açık seçik yapılan bir şeydir. Bunu hiç kimse gizleyemez."

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"BELEDİYE MECLİSLERİNDE DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

CHP'nin DEM Parti'ye belediye meclis üyeliği vereceğine yönelik iddialara da değinen Atıcı " Gizli İttifak Zafer Partisi ile yapıldı, dünya başımıza yıkıldı. Bir daha aynı hata yapılabilir mi? CHP DEM Parti ile iş birliği yaparsa Meclislerde grup kuracaklarmış. Olacak tabii. Normal ve güzel bir şeydir bu. Zaten TBMM'de varlar aynısını biz Belediye Meclislerinde de görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Eski CHPli Aytuğ Atıcıdan DEM Parti sözleri: Gizli bir ittifak yok. Açık açık ittifak yaptık

"İBB'DE 20'YE YAKIN DEM PARTİLİ..."

CHP'li eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise, "DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'den aday olacak. DEM Parti'de CHP'den çeşitli ilçelerden 1'er meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın bir sayıdan bahsediliyor" şeklinde konuşmuştu.

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#Aytuğ Atıcı#CHP#DEM Parti

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