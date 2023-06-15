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Eski bakanlar komisyon başkanı

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Mustafa Varank#Mahmut Özer
Eski bakanlar komisyon başkanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

AK Parti’de TBMM’de görevlendirmeler yapıldı. Komisyon başkanlıklarının büyük bir kısmını geçen dönemin bakanları üstlendi.

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Süleyman Soylu Meclis İçişleri Komisyonu, Hulusi Akar da Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı olacak.

AK Parti TBMM Başkanvekilliği görevini bir önceki Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ yapacak. TBMM İdari Amirleri ise İbrahim Eyüpoğlu, Hasan Turan ve Alpay Özalan şeklinde belirlendi.

3 ESKİ BAKAN OLMAYACAK

TBMM’de komisyonlarda görev alacak ve başkanlık yapacak olan isimler de netleştirildi. Geçmiş dönemde bakan olan isimlerden sadece 3’ü komisyonda görev almayacak. Bu isimlerin bir önceki dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldukları belirtildi. AK Parti’de belirlenen görevlendirmelere göre komisyon başkanları şöyle olacak:

- Adalet Komisyonu: Cüneyt Yüksel

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- Anayasa Komisyonu: Yusuf Beyazıt

- Ulaştırma Komisyonu: Adil Karaismailoğlu

- Çevre Komisyonu: Murat Kurum

- Dışişleri Komisyonu: Fuat Oktay

- Dilekçe Komisyonu: Sunay Karanlık

- Dijital Mecra Komisyonu: Hüseyin Yayman

- Güvenlik İstihbarat Komisyonu: Veysel Tipioğlu

- İçişleri Komisyonu: Süleyman Soylu

- İnsan Hakları Komisyonu: Derya Yanık

- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Çiğdem Erdoğan Atabek

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu: Mustafa Savaş

- Milli Eğitim Komisyonu: Mahmut Özer

- Plan Bütçe Komisyonu: Mehmet Muş

- Sağlık, Aile, Çalışma Komisyonu: Vedat Bilgin

- Savunma Komisyonu: Hulusi Akar

- Sanayi Komisyonu: Mustafa Varank

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#TBMM#Mustafa Varank#Mahmut Özer

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