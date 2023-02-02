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Eski bakanlar AK Parti’nin yeni seçim ekibinde

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Cevdet Yılmaz#Abdulhamit Gül
Eski bakanlar AK Parti’nin yeni seçim ekibinde
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü yapılan toplantıda, AK Parti’nin seçim beyannamesi ekibi belirlendi. Ekipte eski bakanlar Lütfi Elvan, Cevdet Yılmaz ve Abdulhamit Gül de var.

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2023’e özel 23 başlık olması planlanan ve şubat sonu ya da mart ayı başında ilan edilmesi beklenen seçim beyannamesinin ilk başlığı olarak belirlenen ekonomi kısmında eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Cevdet Yılmaz, adalette Abdulhamit Gül, anayasa kısmında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dış politikada ise SETA vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran görevlendirildi. Ayrıca gençlikte eski Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, kadın başlığında ise Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir seçim beyannamesinde görev alacak.

SON 20 YILLIK FAALİYETLER

Türkiye Yüzyılı’nın genel başlık olduğu AK Parti’nin seçim beyannamesinde, partinin son 20 yıllık faaliyetlerinin yanı sıra birçok yeni proje de yer alacak. Bu kapsamda bütün bakanlıklardan bugüne kadar yapılan ve bu yıl içinde yapılması planlanan projelere ilişkin bilgi talep edildi. Ekibin bu bilgiler çerçevesinde hazırlıklarını gerçekleştireceği öğrenildi.

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‘İNOVASYON’ BAŞLIĞI İLK KEZ BEYANNAMEDE

Kadından istihdama, eğitimden sağlığa birçok projeyi masaya yatıran AK Parti’nin 2023 seçim beyannamesinde “ilk kez” kullanacağı başlıklardan birinin de ‘inovasyon’ olduğu öğrenildi. AK Parti kurmayları, seçim beyannamesi için bir aylık yazma vaktinin olduğunu dile getirdi.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Cevdet Yılmaz#Abdulhamit Gül

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