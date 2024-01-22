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Esenyurt'ta sokak sokak gezen bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 11 kişiyi bıçakla yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Bıçaklı Saldırı#Bıçaklı Saldırgan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2024 17:03

İstanbul Esenyurt'ta sokak sokak gezen bıçaklı saldırgan 11 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlar hastaneye saldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri" diye konuştu.

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Esenyurt'ta bir kişi sokak sokak gezerek 1'i kadın, 11 kişiyi bıçakladı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Saldırganın bir kişiyi bıçakla yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BACAĞIMA SOKTU YÜRÜDÜ GİTTİ"

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

Esenyurtta sokak sokak gezen bıçaklı saldırgan dehşet saçtı: 11 kişiyi bıçakla yaraladı

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"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ DİREKT BIÇAKLAMIŞ"

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.

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