Antalya'dan sonra bu kez Muğla! Uzuvları kesilmiş cansız bedenler bulundu! Ceset sayısı 9'a çıktı

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Son bir haftada Antalya'nın Alanya ve Mavgat sahillerinde bir çocuk, 4 erkek ve 1 kadın cesedi bulunmuştu. Bulunan cesetlerden bazılarının uzuvlarının kesik olduğu belirlenmişti. Bugün Antalya ve Muğla'dan peş peşe kötü haberler geldi.

BU KEZ MUĞLA!

Edinilen bilgiye göre karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadın cesediyle karşılaştı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen kadın cesedi, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin düzensiz bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Öte yandan Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan M.Ş.E'ye (18) ait olma ihtimali üzerine İstanbul'da yaşayan ailesi , DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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ANTALYA'DA, SAHİLDE İKİ CESET DAHA BULUNDU

Antalya'nın Serik ilçesinde Kadriye Mahallesi’nde bir otelin sahilinde, sabah saatlerinde 2 ceset bulundu. Otel çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede, sahilde 500 metre aralıklı cinsiyeti ve kimliği belirsiz iki ceset buldu. Cesetler, savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde 1 çocuk ve 1 yetişkin cesedinin bulunmasının ardından önceki gün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Dün ise Aksu sahilinde 1 ceset bulundu. Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (Antalya), (DHA)

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ANTALYA VALİLİĞİ: 5 KİŞİNİN KIYAFETİ SURİYE ÜRETİMİ



Öte yandan Antalya Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Basın yayın organlarında yer alan ve Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E.’ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlenmiştir. Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bildirilmiştir” denildi.

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"OLAY VEYA KAYIP BİLDİRİMİ BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde hâkim rüzgârın güney ve dalganın güneydoğu yönünden geldiği tespit edilmiş olup, muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir.”